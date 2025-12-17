Activan Alerta Amber urgente HOY: Buscan a dos menores desaparecidos en Guanajuato

La Alerta Amber México fue activada de última hora en Guanajuato por la desaparición de dos menores, un hecho que mantiene en máxima alerta a las autoridades justo antes del inicio de las vacaciones decembrinas; se trata de María Anllhelyn Verduzco Ortiz , de 15 años, vista por última vez en San José de Iturbide, y Cristofer Emiliano García Ayala, de 17 años, desaparecido en Irapuato, por lo que cada minuto transcurrido es considerado crítico para su localización.

Corporaciones de seguridad estatales y municipales mantienen operativos activos de búsqueda, mientras se intensifica la difusión oficial ante el riesgo que implica cualquier desaparición infantil; las autoridades reiteran el llamado urgente a la ciudadanía para compartir únicamente información verificada y reportar de inmediato cualquier dato que ayude a dar con el paradero de María Anllhelyn Verduzco Ortiz y Cristofer Emiliano García Ayala.

Desaparecen menores en Guanajuato; activan ficha de búsqueda urgente

La Fiscalía del Estado de México lanzó una alerta urgente y pidió apoyo ciudadano para localizar a los dos menores, reportados como desaparecidos entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025; autoridades mantienen activa la búsqueda y advierten que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave en las primeras horas.

Es urgente, desapareció María Anllhelyn Verduzco Ortiz : Su cabello es lacio y de color rubio, mientras que sus ojos son ovalados, en tono café claro. Mide aproximadamente 1.65 metros y tiene un peso de 60 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en San José de Iturbide, de desconoce cómo vestía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOCAN “EL ÁRBOL DE LOS DESAPARECIDOS” AFUERA DEL CAIBP EN CIUDAD DE MÉXICO

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María Anllhelyn Verduzco Ortiz de 15 años, San José Iturbide, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ExVQYOOPVa — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 17, 2025

Es urgente, desapareció Cristofer Emiliano García Ayala: Su cabello es ondulado y de colornegro, mientras que sus ojos son alargados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.70 metros y tiene un peso de 61 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Irapuato, vestía tenis blancos, playera y pants negro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Cristofer Emiliano García Ayala de 17 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/uHTh1clrTW — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 17, 2025

Alerta Amber México: Por qué reaccionar de inmediato puede cambiar el desenlace

Cuando se reporta la desaparición de un menor, el tiempo no avanza a favor; cada minuto sin información reduce las posibilidades de localización y por eso la Alerta Amber México se activa sin necesidad de esperar plazos, siempre que exista riesgo para la integridad del niño o adolescente; no es un trámite, es una respuesta de emergencia.

Este mecanismo funciona como una red de difusión acelerada; la información se replica de manera simultánea en redes sociales, medios digitales, radio y televisión, lo que permite que miles de personas conozcan el caso en cuestión de minutos y participen de forma indirecta en la búsqueda; un rostro, una prenda o un dato aparentemente menor puede ser decisivo.

La efectividad de la Alerta Amber no depende solo de las autoridades; su alcance crece con la colaboración ciudadana y con la rapidez del primer reporte, razón por la cual retrasar la denuncia puede significar perder una ventana crítica; el sistema está diseñado para actuar mientras aún hay margen de reacción.

¿Qué hacer para activar la Alerta Amber México sin perder tiempo?

Ante una desaparición, lo primero es comunicarse de inmediato al 01 800 00 854 00, línea nacional disponible las 24 horas; durante la llamada se solicitarán datos clave como nombre, edad, descripción física, vestimenta y lugar donde fue visto por última vez; mientras más clara sea la información, más efectiva será la difusión inicial.

Después del reporte telefónico, es indispensable acudir al Ministerio Público para formalizar el caso; llevar identificación oficial y una fotografía reciente del menor ayuda a acelerar el proceso; actuar rápido no garantiza un resultado, pero esperar casi siempre lo empeora.

