Localizan a mujer de 90 años en silla de ruedas con hipotermia y signos vitales débiles en Matamoros

En un hecho que ha movilizado a los cuerpos de emergencia en el estado de Tamaulipas, una mujer de 90 años fue encontrada en una situación de alta vulnerabilidad en las inmediaciones de la carretera que conduce a Playa Bagdad. El hallazgo tuvo lugar específicamente en una zona de brechas perteneciente al municipio de Matamoros, donde la víctima se encontraba sin compañía y en un estado de salud considerablemente deteriorado debido a la exposición a la intemperie.

Mujer de 90 años fue hallada sola y vulnerable en Tamaulipas, bajo condiciones de salud críticas

De acuerdo con los reportes preliminares y las observaciones de las autoridades que acudieron al sitio, se estima que la mujer permaneció en ese punto geográfico por un lapso superior a los sesenta minutos antes de ser detectada. Al momento de su localización, la persona se encontraba sobre una silla de ruedas, lo que acentuaba su condición de desprotección ante el entorno. Las circunstancias que rodearon su presencia en dicho camino rural aún son materia de investigación, pues las primeras versiones indican que pudo haber sido trasladada y dejada en ese sitio de manera deliberada.

Al lugar arribaron elementos de los servicios de urgencias y paramédicos, quienes procedieron a realizar una evaluación médica inmediata. Durante la revisión de sus signos vitales, el personal de salud detectó que estos eran sumamente débiles y que la paciente ya manifestaba síntomas claros de hipotermia , una condición peligrosa causada por el descenso de la temperatura corporal tras la exposición prolongada al clima de la región. Ante la gravedad del cuadro clínico, se determinó su traslado urgente a una unidad hospitalaria cercana para que recibiera tratamiento especializado y estabilización.

Se investiga si la mujer fue abandonada deliberadamente en una carretera

Hasta el momento de la redacción de este reporte, la identidad de la mujer de la tercera edad sigue siendo un misterio, ya que no portaba documentos que permitieran establecer su nombre o procedencia, y su estado de salud ha impedido que brinde información por cuenta propia. Las autoridades sanitarias y de asistencia social han asumido la custodia médica de la paciente, enfocando todos los esfuerzos en lograr su recuperación física mientras se espera que algún familiar o conocido pueda presentarse para reclamar su parentesco.

El caso ha generado una respuesta de atención por parte de las instituciones locales, quienes subrayan la importancia de la vigilancia en las rutas que conectan con la zona costera. Mientras la mujer permanece bajo observación constante en el hospital, el expediente informativo se mantiene abierto a la espera de nuevos datos que logren esclarecer cómo fue que una persona de su edad y con movilidad limitada terminó en una brecha apartada de la vía principal, lejos de cualquier zona habitacional o de servicios.

