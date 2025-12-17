Alerta en la ZMG: robo violento y movilización de emergencia en dos colonias de Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró una jornada marcada por hechos de violencia e intensa movilización policial, luego de que se reportara un robo con violencia en la colonia General Real y, horas más tarde, el hallazgo de una mujer inconsciente en el barrio de “La Expenal”, ambos en el municipio de Guadalajara.

Los incidentes fueron atendidos por elementos de la Policía de Guadalajara, tras reportes realizados a través del número de emergencias 911, confirmaron autoridades locales.

Violencia en ZMG: Así ocurrió el asalto en la colonia General Real

El primer hecho se registró en la confluencia de las calles Aldama y Doctor Pérez Arce, donde policías municipales localizaron a un hombre de entre 25 y 30 años con diversas lesiones, principalmente un golpe contundente en el cráneo.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima fue agredida durante un asalto, en el que dos hombres vestidos de negro y armados con armas de fuego de grueso calibre lo despojaron de una camioneta de modelo reciente.

Las autoridades señalaron que las lesiones fueron ocasionadas con las cachas de las pistolas, tras lo cual los agresores huyeron del lugar. La víctima recibió atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.

La Policía de Guadalajara levantó una carpeta de investigación para iniciar las diligencias correspondientes y tratar de identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las investigaciones continúan.

Mujer inconsciente en La Expenal: ¿qué se sabe?

Horas después, una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en el cruce de General Pedro María Anaya y Basilio Vadillo, en el barrio de “La Expenal”, tras múltiples reportes de una mujer tirada en la vía pública, aparentemente inconsciente.

Al arribo de los oficiales, se confirmó que la mujer se encontraba semicubierta con una cobija y sin responder. Paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara realizaron la valoración médica y determinaron que no presentaba huellas visibles de violencia.

La mujer fue trasladada a un puesto de socorros en condición regular, y en el sitio se localizó una botella de vino, por lo que se presume que la causa fue una congestión alcohólica.

Preocupación por seguridad en Zona Metropolitana de Guadalajara

Ambos hechos reavivan la preocupación por la seguridad en zonas urbanas de Guadalajara y la necesidad de reforzar la prevención del delito y la atención oportuna de emergencias