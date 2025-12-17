¡Alerta en Morelos! Jonacatepec cancela fiestas decembrinas, ¿por qué?

Este 15 de diciembre, autoridades en Jonacatepec, Morelos lanzaron un comunicado en el que declaraban como canceladas las fiestas decembrinas, esto debido a la terrible inseguridad que se ha estado viviendo en el municipio. La decisión de suspender la Feria de la Cebolla 2025 (uno de los eventos más emblemáticos del lugar) fue anunciada por el alcalde Israel Andrade Zavala , alegando que el municipio no cuenta con las garantías de seguridad necesarias para llevar a cabo eventos masivos.

El comunicado oficial detalló la cancelación de varios eventos clave, incluyendo:



El concierto del cantante Pancho Barraza (programado para el 20 de diciembre).

La Caravana Navideña (el 21 de diciembre).

Todos los eventos musicales y recreativos que se realizarían del 25 al 28 de diciembre.

Además, fueron revocados todos los permisos para eventos en la vía pública durante lo que resta de diciembre.

Escalada de violencia en Jonacatepec, Morelos

La suspensión responde a una fuerte crisis de seguridad y desconfianza en el municipio. La tensión se disparó tras un incidente el pasado 7 de diciembre:



Presunto Atropellamiento: Una patrulla policial habría atropellado a un menor de 8 años y a su tío. Protesta Violenta: Habitantes tomaron la presidencia municipal e incendiaron parte de sus instalaciones, además de quemar el árbol navideño Vandalismo Extendido: Los manifestantes bloquearon carreteras y dañaron sitios turísticos, acusando a las autoridades de encubrir a los policías responsables.

Ataque directo a familiares del alcalde

El clima de inseguridad se intensificó el 14 de diciembre, cuando, según medios locales, desconocidos prendieron fuego a la puerta de la casa del padre del alcalde Andrade Zavala. Este ataque directo a la familia del edil fue el punto de quiebre que llevó al gobierno municipal a adoptar la medida preventiva de la cancelación total de las festividades.

Indignación en #Morelos



El municipio de #Jonacatepec, se convirtió en un foco de protesta tras el atropello de un menor y su tío, presuntamente, por una patrulla de la Policía Municipal.



Testigos afirman que la patrulla, que circulaba sin luces, "da vuelta sin frenar y lo… pic.twitter.com/BUPQYwOuhe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Autoridades en Morelos no establacieron nuevas fechas

El Ayuntamiento reiteró en su comunicado que la determinación se tomó de manera "responsable y preventiva", buscando salvaguardar la "integridad, seguridad y bienestar" de las familias.

El comunicado no fijó una nueva fecha, pero mencionó que informarán oportunamente sobre "nuevas actividades que puedan realizarse en condiciones seguras". La cancelación de los eventos de fin de año es un duro golpe para la economía local, que depende de la tradicional Feria de la Cebolla , un evento que atrae a miles de visitantes y destaca la producción agrícola de la región.