VIDEO: Momento exacto en que colapsa el monumento “El Colotero” en Álamo, Veracruz

La estatua de acero "El Colotero" le daba la bienvenida a decenas de turistas y pobladores de Álamo Temapache, Veracruz, como recordatorio de su identidad como la capital de la naranja; sin embargo, tras las fuertes lluvias, el monumento finalmente cedió este 16 de diciembre.

El momento exacto del colapso quedó registrado por cámaras de seguridad, sorprendiendo a automovilistas que circulaban por la zona.

VIDEO: Colapsa "El Colotero" en Álamo Temapache, Veracruz

Cámaras de vigilancia captaron el instante exacto en que la imponente figura se desploma, generando una nube de polvo; aunque sin afectar la circulación.

Momento en que cae momento en Alamo, Veracruz pic.twitter.com/ZUoDG1IGcE — ViralesMex (@virales_mex) December 16, 2025

Vecinos de Álamo habían advertido desde hace tiempo sobre el estado en el que se encontraba la figura y el riesgo que representaba, especialmente tras las afectaciones provocadas por las i nundaciones en octubre de 2025.

De acuerdo con autoridades estatales, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas o vehículos cercanos, aunque el momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Por qué se cayó la estatua de "El Colotero"?

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que el monumento ya presentaba fracturas visibles desde hace varios meses, derivadas de las intensas lluvias e inundaciones registradas por el paso de la tormenta tropical "Priscilla".

Debido a estos daños estructurales, la zona se mantenía acordonada como medida preventiva. Además, las autoridades señalaron que el colapso también se vio agravado por la vibración constante de los vehículos que circulan por la carretera federal 127 Pánuco–Tihuatlán, donde se ubicaba la escultura.

El gobierno municipal adelantó que se buscará levantar la réplica del monumento con el mismo diseño original, como parte del rescate simbólico de uno de los íconos más importantes de Álamo.

El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo,Veracruz conocido como la capital de la naranja🍊



Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó.

Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro.Vargas. pic.twitter.com/oWfQKfUxp8 — Rocío Nahle (@rocionahle) December 16, 2025

¿Qué significaba "El Colotero"?

"El Colotero" medía 15 metros de altura y fue inaugurado en 2004 como un homenaje a los trabajadores del campo dedicados a la cosecha de naranja, actividad que representa la economía local.

La figura mostraba a un campesino descalzo, con el pantalón arremangado, el torso desnudo y vaciando un colote, el canasto tradicional hecho de carrizo y cuero, lleno de naranjas.

De ahí el nombre “colotero”, que es como se le conoce a los cortadores de cítricos en la región. El monumento fue diseñado por el artista originario de Poza Rica, Miguel Vargas Martínez, y se convirtió en un punto de referencia para quienes visitaban el municipio.

Álamo se levanta tras las inundaciones de octubre 2025

El colapso de la estatua no resulta extraño luego de las severas inundaciones que sufrió Álamo Temapache, tras el desbordamiento de los ríos Pantepec y Cazones, provocado por la tormenta tropical "Priscilla".

El río Cazones alcanzó niveles de hasta 8.5 metros, afectando comunidades enteras. Más de 16 mil viviendas resultaron con daños, muchas de ellas con pérdida total a causa del lodo.

Pero la situación se agravó conforme pasaban los días y bajaba el nivel del agua, debido a la contaminación y a la falta de atención sanitaria. A dos meses de la emergencia, el municipio intenta dejar atrás la peor inundación sufrida desde 1999.