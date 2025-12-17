Sinaloa bajo fuego: Balaceras, quema de vehículos y bloqueos de carreteras paralizan Escuinapa HOY

Desde la madrugada de hoy 17 de diciembre, el municipio de Escuinapa, Sinaloa , vive momentos de tensión por una serie de balaceras, quema de vehículos y bloqueos de carreteras que han generado caos vial en distintos puntos del municipio.

Escuinapa, Sinaloa, golpeado por la violencia: Reportan ataques, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos

Los reportes comenzaron desde temprano, cuando se alertó sobre enfrentamientos armados en la mancha urbana y cierres en las principales salidas, situación que obligó a una movilización de emergencia por parte de las autoridades que fueron alertadas.

Vecinos de Escuinapa, Sinaloa, relataron que despertaron con el sonido de explosiones y balaceras en accesos clave a la autopista, donde vehículos fueron incendiados para generar bloqueos de carreteras y paralizar la circulación.

En imágenes grabadas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales, se escuchan ráfagas de arma de fuego , también se observan automovilistas y transportistas que quedaron varados ante los bloqueos carreteros; por su parte, habitantes optaron por resguardarse ante el riesgo, pues las balaceras se reportan en distintos puntos del municipio.

Alerta en #Escuinapa 🚨



Desde la mañana de este miércoles, se han reportado enfrentamientos armados en la mancha urbana de la cabecera municipal.



A su vez, se reportan #bloqueos en las diferentes salidas del municipio sinaloense.



📹: Redes sociales pic.twitter.com/k5taSCEbH4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

La situación se da en medio de un escenario de tensión que no ha cedido en Escuinapa , Sinaloa, donde la violencia se ha intensificado en días recientes.

En este municipio del sur del estado se han acumulado reportes de balaceras, interrupciones a la circulación y despojo de vehículos, hechos que mantienen a la población en alerta constante y obligan a las autoridades a reforzar la vigilancia.

Violencia no da tregua en Sinaloa: incendios y ataques también dejan daños materiales en Culiacán

La jornada de violencia registrada este miércoles en Sinaloa también tuvo impacto en Culiacán, donde se reportaron incendios provocados en distintos puntos de la ciudad, hechos que generaron alarma entre vecinos y una movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes oficiales, dos viviendas y un establecimiento comercial resultaron con daños materiales tras ataques atribuidos a crominales armados.

El primer hecho ocurrió en una zona habitacional del norte de la capital, donde una cochera fue incendiada y dos vehículos quedaron completamente calcinados, sin que se reportaran personas lesionadas.

Minutos después, en otro sector de la ciudad, una camioneta fue incendiada dentro de una vivienda, presuntamente utilizada para forzar el acceso al inmueble. El tercer incidente se registró contra un negocio, donde las llamas consumieron parte del lugar antes de ser controladas.

Autoridades estatales confirmaron que se abrieron investigaciones para determinar si los hechos están relacionados y dar con los responsables, mientras continúa el despliegue de seguridad en la zona.