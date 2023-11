Emily, de 9 años, no pudo celebrar su cumpleaños porque Hamás la tiene de rehén

Emily cumple, o cumplirá, nueve años de edad este fin de semana, pero no podrá celebrarlo con su familia como solía hacerlo porque es una de los más de 200 rehenes que desde el pasado 7 de octubre permanece secuestrada por Hamás en Gaza.

Thomas Hand, su padre, dijo que quiere honrar a su pequeña manteniéndola viva en su corazón y mente. A pesar de que los días siguen corriendo, él mantiene la esperanza de verla para Navidad.

“Esperábamos que ya estuviera de regreso ahora. Esa habría sido la respuesta a nuestras oraciones, pero no volvió. Todavía está en los túneles. Así que ahora tenemos que esperar que regrese para Navidad”.

Thomas no es el único que sufre por la ausencia de su hija; la guerra entre Hamás e Israel ha separado a miles de padres de sus hijos, la mayoría permanentemente, ya que el conflicto ha dejado 13 mil muertos, de los cuales casi cinco mil son niños.

El 90 por ciento de las víctimas son palestinos, víctimas colaterales de los bombardeos de Israel, que busca acabar con los militantes del grupo terrorista Hamás, pero que habitualmente encuentra civiles inocentes convertidos en escudos humanos.

¿Por qué Israel atacó el hospital Al-Shifa en Gaza?

Una de las pruebas del asedio israelí es el ataque al hospital Al-Shifa, o lo que quedó de él, donde la armada israelí realizó múltiples bombardeos para después decir que habían descubierto la existencia de kilómetros y kilómetros de redes subterráneas, que le servían de guarida a los militantes islámicos.

No obstante, Hamás y el personal del hospital más grande de Gaza niegan las acusaciones, pero aseguraron que el ejército israelí ordenó la evacuación del nosocomio donde había entre mil y mil 500 pacientes, quienes se enfrentaron a largos viajes en carreteras peligrosas, muchos más no pudieron salir porque su condición médica no se los permitía.

El conflicto está por cumplir un mes y medio y al día de hoy no hay nada que compruebe que la lluvia de metralla sobre Gaza ha mermado el poder operativo de Hamás.