Seis buques de Rusia en camino al Mar Negro

Seis buques de guerra rusos se dirigen al Mar Negro desde el Mediterráneo para realizar ejercicios navales, dijo el martes la agencia de noticias Interfax tras citar al Ministerio de Defensa de Rusia. Este despliegue es una acción prevista para hacer parte de las maniobras.

Rusia anunció el mes pasado que su armada organizaría una serie de ejercicios militares que involucrarían a todas sus flotas en enero y febrero, desde el Pacífico hasta el Atlántico, en la última demostración de fuerza ante los países de Occidente, que tienen gran influencia sobre Ucrania.

El martes 8 de febrero, tres de los buques, el Korolev, el Minsk y el Kaliningrado, atravesaron el estrecho del Bósforo, en Turquía, en hacia el Mar Negro, según un testigo de Reuters.

Fuentes turcas dijeron que se espera que el Pyotr Morgunov, el Georgy Pobedonosets y el Olenegorsky Gornyak, los otros tres buques restantes, naveguen la zona el miércoles 9 de febrero.

#Ukraine Crisis - Reinforcements are now in the BlackSea 21:00UTC:#ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Bosphorus and entered the BlackSea. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/yHaQ14vfef — Yörük Işık (@YorukIsik) February 8, 2022

Tensión en Ucrania

Rusia ha acumulado más de 100,000 soldados en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania. El Gobierno niega cualquier plan de invasión, pero demanda extensas garantías de seguridad, incluida la promesa de no desplegar misiles cerca de sus fronteras, una reducción de la infraestructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la prohibición de que Ucrania se una a la alianza.

Legalmente, Turquía, un país miembro de la OTAN, podría cerrar el estrecho al tránsito si Rusia tomara acciones militares contra Ucrania.

"Turquía está autorizada a cerrar el estrecho a todos los buques de guerra extranjeros en tiempo de guerra o cuando se vea amenazada por una agresión. Además, está autorizada a negar el tránsito a los buques mercantes pertenecientes a países en guerra con Turquía", dijo Yoruk Isik, analista político y director de la consultora Bosphorus Observer.

Turquía, que comparte una frontera marítima con Ucrania y Rusia en el Mar Negro, ha dicho que cualquier conflicto militar sería inaceptable y advirtió a Moscú que una invasión sería imprudente.