Help! Subastan guitarra de John Lennon por millonaria cifra

Una guitarra del músico británico John Lennon, quien formó parte del icónico grupo The Beatles, formó parte de una subasta donde un comprador logró adquirirla por una millonaria cifra de dinero.

Se trata de una guitarra acústica de 12 cuerdas Hootenanny, la cual se creía perdida por más de 50 años y apareció en el ático de una casa en el Reino Unido La subasta realizada en el restaurante Hard Rock Café en Nueva York, en Estados Unidos.

A través de vía telefónica, un comprador se llevó el peculiar objeto del compositor de temas como “Imagine” por la nada despreciable cifra de 2.9 millones de dólares, poco más de 49 millones 242 mil pesos mexicanos.

¿Cuándo usó John Lennon la guitarra subastada?

John Lennon usó esta guitarra acústica para interpretar el tema “You’ve Got To Hide Your Love Away” en la cinta Help! del año 1965. También fue usada para la grabación de los álbumes con el mismo nombre.

En un inicio, la guitarra había sido valuada en un costo de entre 600 u 800 mil dólares y era un valor “conservadora”, aseguró Martin Nolan, cofundador de la casa de subastas Julien’s, encargada de la venta de este objeto, a la agencia de noticias Reuters el pasado 21 de mayo de 2024.

En el pasado, otras guitarras de Lennon alcanzaron un costo de 2.4 millones de dólares, mientras que una batería de Ringo Starr fue vendida por la suma de 2.2 millones de dólares estadounidenses.

El estuche que contiene la guitarra de John Lennon. | Reuters.

¿Qué otros artículos formaron parte de la subasta?

Otros artículos destacados de la subasta son las chaquetas usadas por Michael Jackson durante su Victory Tour de 1984 y la guitarra amarilla “Cloud 3” de Prince. Algunos artistas como Adam Clayton donarán las ganancias a organizaciones benéficas.

La casa de subastas contabilizó más de 930 artículos de artistas de la música, de los cuales esperaban recaudar una suma de entre 4 y 5 millones de dólares. La subasta comenzó ayer y continuará este jueves 30 de mayo de 2024.