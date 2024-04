Detalles y precio: Subastarán chaqueta de Michael Jackson usada en ‘Billie Jean’

La leyenda musical Michael Jackson sigue estando en el foco de los seguidores y ahora alguno de ellos podrá llevarse a casa una prenda del afamado artista estadounidense que revolucionó la escena.

Una empresa iniciará con la subasta de una icónica chaqueta usada por el rey del pop, la cual vistió durante su gira de presentaciones “Victory Tour” en 1984 y que es recordada porque la usó en una interpretación del tema Billie Jean el 25 de marzo de 1983 en el Auditorio Cívico de Pasadena.

Julien’s Auctions, casa de subastas en Estados Unidos, tiene la prenda diseñada por el modista Bill Whitten, quien también estuvo a cargo de diseñar el legendario guante con diamantes del cantante.

El “Victory Tour” estuvo conformado por 55 conciertos que brindó Michael Jackson entre julio y diciembre de 1984, en conjunto con sus cinco hermanos. Esa gira generó un estimado de 75 millones de dólares, según la casa de subastas.

¿Cuándo será la subasta de la chaqueta de Michael Jackson?

La subasta de la chaqueta usada por Michael Jackson será parte de un lote de objetos de otros artistas musicales, la cual tendrá un lugar entre 29 y el 30 de mayo de 2024.

La venta tendrá lugar en el Hard Rock Cafe de Nueva York, Estados Unidos, y los interesados podrán participar a distancia a través del portal oficial de la casa de subastas.

¿Por qué es importante la chaqueta de Michael Jackson en ‘Billie Jean’?

La prenda usada en el video musical del tema Billie Jean es relevante debido a que dicho tema fue el segundo sencillo que llegó al tope de las listas de popularidad, después de su estreno el 29 de noviembre de 1982.

Michael Jackson tuvo su primer éxito en las listas de popularidad con The Girl Is Mine, después Billie Jean y le siguió Beat It, Startin’ Somethin’, Human Nature, y Thriller, el cual le dio el nombre al álbum.

La chaqueta con brillantes fue expuesta en una muestra de 2017 a 2019 en el Museo de los Premios Grammy en Cleveland, Misisipi, con el fin de celebrar el 35 aniversario del álbum Thriller.