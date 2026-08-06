¿Lloverá en el concierto de Harry Styles? El pronóstico del clima para este viernes en CDMX

A preparar el outfit... ¿y el impermeable?. El próximo concierto de Harry Styles en la CDMX promete ser un espectáculo inolvidable para miles de fanárticas; sin embargo, el pronóstico meteorológico obliga a tomar precauciones antes de salir de casa; te compartimos cómo estará el clima en la capital del país para este viernes 7 de agosto 2026.

¿Cómo estará el clima para el concierto de Harry Styles el 7 de agosto?

El clima en la Ciudad de México para este 7 de agosto 2026 será parcialmente nublado, pronosticando algunas lluvias fuertes y chubascos a lo largo del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por otro lado, la temperatura para este viernes oscilará entre los 14° a 26° centígrados, dependiendo de la región de la capital del país en la que te ubicas.

El clima para el concierto de Harry en el Estadio GNP , ubicado al este de la CDMX , estará medio nublado y con una temperatura de 24 a 14° grados centígrados .

Reporte del tiempo por horas en la CDMX este viernes 7 de agosto

Toma precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima para este viernes 7 de agosto.

MAÑANA:

En las primeras horas del viernes, la temperatura en la capital del país oscilará entre los 13 a 15° C, con un clima parcialmente nublado para la mayor parte de la mañana.

TARDE:

Para la tarde, la temperatura subirá de 24 a 25°C; sin embargo, se registrarán lluvias fuertes. Se recomienda tomar precauciones.

NOCHE:

La temperatura para la noche de este viernes, tiempo en el que se realiza el concierto de Harry Styles, la temperatura bajará de 17 a 19°C. Aunque NO habrá lluvias , se esperan Chubascos en algunas zonas .

¿Qué llevar al concierto de Harry Styles para protegerte de la lluvia en CDMX?

Que no te tome por sorpresa. Si vas al concierto de Harry Styles en CDMX, te compartimos algunos artículos que SÍ puedes ingresar al estadio para protegerte de la lluvia.



Impermeable o poncho de plástico: Recordar que los paraguas de punta metálica o grandes están prohibidos en el filtro de seguridad.

Recordar que los paraguas de punta metálica o grandes están prohibidos en el filtro de seguridad. Calzado impermeable o cerrado: Evitar calzado de tela por encharcamientos en las zonas de acceso general B y C.

Evitar calzado de tela por encharcamientos en las zonas de acceso general B y C. Vestimenta en capas (Outfit a prueba de clima): Llevar chamarra ligera pero abrigadora para el descenso de temperatura al finalizar el evento.

Llevar chamarra ligera pero abrigadora para el descenso de temperatura al finalizar el evento. Protección para dispositivos: Fundas o bolsas herméticas tipo zip-lock para proteger el celular en caso de tormenta repentina.

¿A qué hora empieza el concierto de Harry Styles CDMX?

El concierto de Harry Styles en el Estadio GNP, en la Ciudad de México, comienza alrededor de las 21:00 horas, mientras que el show de Jorja Smith, telonera, comienza a las 20:00 horas.