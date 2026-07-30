¿Vas al concierto de Harry Styles? Mapa de calles cerradas y alternativas viales en CDMX; las mejores rutas

Harry Styles regresa a la Ciudad de México con seis conciertos que prometen ser inolvidables para miles de fanáticas. Si vas a asistir, te compartimos el mapa de las calles cerradas y las alternativas viales para no llegar tarde al recinto y disfrutar del show.

El cantante británico se presentará en la CDMX este 31 de julio, así como el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026 en el Estadio GNP con la gira "Together, Together".

Horarios con mayor caos vial por el concierto de Harry Styles

Toma precauciones. El concierto de Harry Styles comienza alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, el caos vial podría presentarse desde unas horas antes de iniciar el evento; te compartimos los horarios clave en los que habrá más tráfico.



16:30 a 23:30 horas - Llegada de fanáticos al recinto.

17:30 a 19:30 horas - Siguen llegando los fans; sin embargo, coincide con la hora pico del tráfico habitual.

20:00 horas - Algunos asistentes ingresan a poco tiempo de que comience el espectáculo, saturando el transito.

23:00 horas - Finaliza el concierto. Salida simultanea de más de 65 mil personas.

Mapa de calles cerradas por el concierto de Harry Styles en CDMX

¡Que te quedes en el tráfico! Para que no te tome por sorpresa, te compartimos el mapa de las calles cerradas para el concierto de Harry Styles en México; te compartimos las zonas más afectadas por el tránsito.



Viaducto Río de la Piedad ; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en los carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto.

; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en los carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto. Avenida Río Churubusco , Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con Viaducto .

, Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con . Avenida Añil, paralelo al recinto, donde suelen concentrarse los asistentes de pie.

Las calles afectadas podrían presentar cierres parciales o tráfico intenso a lo largo del día; se recomienda a los asistentes tomar precauciones y salir con tiempo.

Alternativas viales para evitar el caos vial

No entres en pánico. Si no quieres llegar tarde ni perderte ningún momento del concierto del cantante británico, se recomienda salir con tiempo y tomar las siguientes alternativas viales:



Eje 2 OTE. Av. Francisco del Paso y Troncoso.

Calzada Ignacio Zaragoza.

Pdte. Plutarco Elías Calles.

Av. Té.

Eje 4 OTE. Canal Río Churubusco.

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¿Cómo llegar en transporte público al Estadio GNP?

El Estadio GNP se ubica en Viaducto Río de la Piedad, Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, por lo que la mejor forma de llegar es a través del Metro CDMX, pero ¿cómo llegar al concierto de Harry Styles en transporte público?



Metro CDMX : Bajarse en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 (color café) , que recorre Tacubaya a Pantitlán. Al bajar las escaleras, podrás encontrar el acceso de la Puerta 6 del estadio.

: Bajarse en la de la , que recorre Tacubaya a Pantitlán. Al bajar las escaleras, podrás encontrar el acceso de la Puerta 6 del estadio. Metrobús CDMX: Se recomienda bajarse en las estaciones Iztacalco , UPIICSA o Rodeo de la Línea 2 (color morado) que va de Tepalcates a Tacubaya. Aunque te acerca al recinto, deberás caminar alrededor de 10 minutos.

Se recomienda bajarse en las estaciones , o de la que va de Tepalcates a Tacubaya. Aunque te acerca al recinto, deberás caminar alrededor de 10 minutos. Trolebús CDMX: Te puedes bajar en las paradas de Velódromo o Ciudad Deportiva de la Línea 2. Te deja muy cerca de los accesos principales sobre Viaducto Río de la Piedad.

¿Cuándo son lo conciertos de Harry Styles en CDMX?

Los conciertos de Harry Styles se llevarán a cabo en el Estadio GNP los próximos viernes 31 de julio 2026, sábado 1 de agosto, martes 4 de agosto, viernes 7 de agosto, sábado 8 de agosto y el lunes 10 de agosto 2026.