¿Cruzas las calles como Harry Styles? Metrobús lanza recomendaciones de seguridad para peatones en CDMX

Si tú, al igual que Harry Styles, utilizan la famosa frase "Ni modo que me atropelle" al momento de cruzar las calles en la Ciudad de México (CDMX), el Metrobús emitió una serie de recomendaciones clave para que los peatones eviten accidentes al momento de cruzar las vías de la capital del país.

El objetivo de la publicación es prevenir atropellamiento, además de mejorar la seguridad vial en la megalópolis; estas son las reglas básicas.

Reglas de seguridad clave para peatones en CDMX, según el Metrobús

Toma precauciones. El Metrobús CDMX compartió algunas reglas clave para todos aquellos ciudadanos y extranjeros, como Harry Styles, que caminan por las calles de la capital del país; estas son las recomendaciones a seguir.



Respeta el semáforo: Por tu seguridad y la de las demás personas que viajan a bordo de las unidades.

Por tu seguridad y la de las demás personas que viajan a bordo de las unidades. No te coloques en puntos ciegos: Cruza por la cebra y cuando lo indique el semáforo, esto garantiza que siempre seas visible para los vehículos.

Cruza por la cebra y cuando lo indique el semáforo, esto garantiza que siempre seas visible para los vehículos. Cruza por la cebra: Evita percances y utiliza los espacios visibles para caminar de un lado al otro.

El medio de transporte aclaró que todas estas recomendaciones ayudan a las y los ciudadanos a evitar accidentes y frenados de emergencia.

"Porque te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en la CDMX", explicó el Metrobús en sus redes sociales.

La publicación dirigida al cantante británico fue realizada tras la difusión de algunas videos que muestran la manera en la que el artista cruza las calles de la Ciudad de México, lo que ha desatado risas entre los fanáticos.

¿Dónde reportar incidentes o fallas en estaciones del Metrobús?

¡Atención, capitalinos! Para reportar accidentes, fallas o alguna queja en el Metrobús CDMX, puedes comunicarte al teléfono del Área de Atención Ciudadana de este medio de transporte al siguiente número: 55 5578 2140.

Por otro lado, puedes enviar un correo electrónico al atencion_usuarios@metrobus.cdmx.gob.mx, o utilizar el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y Locatel al 55 5658 1111.