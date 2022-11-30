Hakeem Jeffries, líder de demócratas en la Cámara de Representantes

Hakeem Jeffries fue elegido por unanimidad líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo en el que comenzará a partir de enero, cuando sustituya a Nancy Pelosi.

Hekeem Jeffries será el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo como líder demócrata en la Cámara de Representantes, uno de los puestos más altos en el Congreso de Estados Unidos.

Jeffries, de 52 años de edad, sustituirá a Nancy Pelosi quien en 2007 se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara de Representantes.

Como parte del equipo de Hakeem Jeffries también fueron elegidos Katherine Clark, de 59 años, que busca el puesto demócrata número 2, y Pete Aguilar, de 43, quien fue elegido para el puesto actual de presidente del caucus demócrata de Jeffries.

Jeffries, Clark y Aguilar, que representan distritos en Nueva York, Massachusetts y California, respectivamente, aportan sus propias fortalezas particulares a diferentes segmentos del caucus demócrata.

Hakeem Jeffries was just unanimously elected leader of the House Democrats. He will be the GOP’s worst nightmare. pic.twitter.com/exNAkFpKyh — MeidasTouch (@MeidasTouch) November 30, 2022

¿Cómo quedará la Cámara de Representantes en EU?

El cambio de régimen para los demócratas se produce en un momento en que los republicanos tomarán el control mayoritario de la Cámara como resultado de las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Esa mayoría será escasa, con no más de un puñado de escaños.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que no estaba sorprendido de que se eligiera a Jeffries, un compañero de Brooklyn. Los dos líderes viven en vecindarios adyacentes en el distrito de Brooklyn, a pocas cuadras de distancia el uno del otro.

En la actualidad, los tres cargos importantes de los demócrata de la Cámara están ocupados por octogenarios que han tenido el control durante dos décadas: Nancy Pelosi, de 82 años, el líder de la mayoría Steny Hoyer, de 83, y el líder de la mayoría, James Clyburn, de 82. Han estado bajo presión durante años para dar paso a una generación más joven.