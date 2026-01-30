Hallazgo de un hombre sin vida con heridas de bala en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Las autoridades recibieron una alerta mediante el sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un individuo inconsciente en las inmediaciones del asentamiento Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara .

Al presentarse en el sitio, los equipos de urgencias médicas certificaron el fallecimiento del sujeto, quien presentaba daños considerables en su piel provocados por la exposición al fuego.

A pesar de que las quemaduras resultaban sumamente evidentes y extensas, los análisis periciales determinaron que el motivo del deceso fue un impacto de proyectil de arma de fuego recibido en la cavidad craneal. El cadáver fue ubicado específicamente en la ruta del circuito Sierra La Cobacha, próximo a su encuentro con la calle Sierra y Saña.

🔴#IMPORTANTE | Localizaron a una persona sin vida en Hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/va3ZhYxiU9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 30, 2026

El área del hallazgo fue acordonada de inmediato por agentes preventivos del municipio, quienes recibieron apoyo de la Guardia Nacional para custodiar el perímetro.

Posteriormente, especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribaron para efectuar el levantamiento de los restos y enviarlos a las instalaciones de la morgue de la metrópoli. Actualmente, la Fiscalía del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación con el objetivo de localizar a los autores materiales de este homicidio.

Aparatoso choque de vehículos en la colonia La Perla

En la intersección de las vialidades Industria y General Salazar, dentro de la zona de la colonia La Perla en Guadalajara, se suscitó un percance vial de gran magnitud que involucró a dos automóviles de uso particular.

El choque fue de tal intensidad que una de las unidades terminó sobre la zona peatonal de una esquina, mientras que el vehículo restante se detuvo a una distancia aproximada de cinco metros. La falta de cortesía vial y la omisión de ceder el paso por parte de ambos conductores fueron las causas primordiales del siniestro.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un choque entre dos vehículos en calles de la Col. La Perla en Guadalajara.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/5HYUfVtoG9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 30, 2026

Dentro del automóvil que quedó posicionado sobre la banqueta se encontraban dos hombres. En la otra unidad involucrada viajaba un núcleo familiar compuesto por una pareja y un infante de tan solo seis meses de vida. Testigos presenciales manifestaron su asombro ante la violencia del impacto y destacaron la labor de los servicios de emergencia que acudieron rápidamente al sitio.

Socorristas de la Cruz Roja brindaron asistencia en el lugar. Los dos varones del primer auto sufrieron únicamente contusiones menores. Por su parte, la madre del menor fue atendida tras haber intentado proteger con su propio cuerpo la integridad del bebé durante la colisión.

Debido a que ninguna de las personas involucradas reportó lesiones que pusieran en riesgo su salud o requirieran hospitalización, los afectados decidieron otorgar el perdón legal y firmar un desistimiento médico, acordando resolver el pago de los daños materiales de manera directa entre ellos.

