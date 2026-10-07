Edomex: Encuentran extremidad humana a un lado de la autopista México-Pachuca, en Tecámac

En un escenario que parece sacado de una película de terror, esta mañana se descubrió una pierna humana abandonada en el kilómetro 27 de la autopista México-Pachuca, específicamente en la colonia Margarito F. Ayala, con dirección a la Ciudad de México.

La impactante escena fue comunicada por conductores que ingresaban a la autopista de cuota, alertando a las autoridades locales que rápidamente se movilizaron al lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Civil de Tecámac confirmaron el macabro hallazgo, lo que desencadenó un operativo de seguridad en la zona que resultó en el cierre del acceso a la autopista para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

¿Cómo llegaron a encontrar esta extremidad?

Durante la inspección, se identificó un rastro de sangre en los carriles centrales a la altura de Ojo de Agua, sugiriendo que la extremidad pudo haber sido arrojada desde un vehículo en movimiento durante la madrugada.

Mientras se resguardaba el sitio del inquietante descubrimiento, se hizo aún más estremecedor: metros adelante, del otro lado de la autopista, se localizó el cuerpo de un hombre que coincidía con la falta de esa extremidad.

#LoÚltimo | Hallan restos humanos a un costado de la autopista #México - #Pachuca, en #Tecámac, #Edomex; la zona ya se encuentra bajo resguardo policiaco https://t.co/XevruL1xPm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

¿Qué dice la Fiscalía sobre este caso?

En medio de este misterio, la Fiscalía inició una investigación para esclarecer los hechos. Una de las hipótesis que se maneja es que el hombre habría sido atropellado por un camión pesado al intentar cruzar la autopista México-Pachuca.

La incógnita y el desconcierto rodean este suceso escalofriante en Tecámac, Estado de México, donde las ya autoridades investigan para arrojar luz sobre este perturbador enigma.

La violencia concurrente en Tecámac no es cosa nueva

La escalada de violencia en Tecámac, Estado de México, sacude a la comunidad con una serie de sucesos en el mes de septiembre los cuales, sin duda desafían la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes.

Desde el atentado a balazos contra Carlos Galindo, pasando por el alarmante acoso a una menor captado en cámara, hasta el brutal asesinato de una mujer a bordo de su camioneta, estos eventos ponen en evidencia la preocupante falta de acciones contundentes para garantizar la paz en el municipio.