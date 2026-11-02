¿Se suspenden clases el martes 3 de noviembre? SEP confirma la fecha del próximo megapuente

¿Habrá suspensión de clases mañana? La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó cuándo será el próximo megapuente contemplado en el calendario escolar 2026-2027.

Sin embargo, muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si los alumnos de educación básica deberán regresar a las aulas este martes 3 de noviembre o si habrá un día más de descanso.

SEP: ¿Hay clases este martes 3 de noviembre en México?

¡Es oficial! La SEP confirmó que mañana, martes 3 de noviembre, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria sí deberán presentarse a clases con normalidad.

De acuerdo con el calendario, después de disfrutar de un megapuente que comenzó el viernes 30 de octubre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), y se extendió hasta el lunes 2 de noviembre por el Día de Muertos, los estudiantes de educación básica deberán regresar a las aulas este martes.

Por ende, las actividades se reanudarán esta semana con cuatro días de clases, pero las buenas noticias es que la segunda semana de noviembre traerá un nuevo puente escolar.

¿Cuándo es el próximo megapuente de la SEP?

El calendario de la SEP establece que el segundo megapuente dará comienzo el viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el martes 17 de noviembre.

Esto se debe a que el ciclo escolar establece que el viernes 13 se suspenden las actividades escolares por la descarga administrativa y el registro de calificaciones.

A esto se suma el fin de semana y el lunes 16 de noviembre, que es un día de descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que los alumnos disfrutarán de otro fin de semana largo.

¿Qué días no habrá clases en noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar, habrá suspensión de clases en las siguientes fechas de noviembre:



Viernes 13: Suspensión de labores por Registro de Calificaciones

Suspensión de labores por Registro de Calificaciones Lunes 16 de noviembre: Suspensión por el Aniversario de la Revolución Mexicana

Suspensión por el Aniversario de la Revolución Mexicana Viernes 27 de noviembre: Suspensión por sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

También es importante considerar que el viernes 20 de noviembre podría haber modificaciones, ya que el calendario contempla esta fecha como una jornada de reflexión por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Por ello, algunos planteles podrían organizar actividades conmemorativas o ajustar sus actividades habituales. Sin embargo, cualquier cambio en los horarios o la suspensión de clases dependerá de las indicaciones de cada escuela.

