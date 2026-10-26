SEP: ¿hay clases este viernes 30 de octubre o inicia el megapuente de Día de Muertos 2026?

¿Hay clases este viernes 30 de octubre? La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el megapuente de Día de Muertos 2026 comenzará antes de lo planeado debido a lo que establece el calendario escolar.

Los alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP tendrán hasta cuatro días consecutivos sin clases, pero ¿cuándo inicia el megapuente y qué días podrán descansar?

Alumnos de la SEP no tendrán clases este 30 de octubre: viernes de CTE

El megapuente del Día de Muertos sí que se adelantó para los alumnos de educación básica. De acuerdo con el calendario escolar, el último viernes de cada mes se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE), y esta vez coincidirá con el 30 de octubre.

Por ello, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día libre y no asistirán a clases. Sin embargo, los maestros no tendrán la misma suerte, pues deberán presentarse en sus respectivos planteles para las reuniones de planeación y evaluación académica.

Así que los alumnos podrán dejar las mochilas guardadas desde el jueves, ya que a partir del viernes comenzará un megapuente de cuatro días, el primero del mes, que les permitirá disfrutar de un descanso largo.

¿Cuándo termina el megapuente de Día de Muertos?

El fin de semana será particularmente largo, ya que coincide con una de las festividades más importantes de México: el Día de Muertos, una tradición dedicada a recordar a nuestros difuntos.

Este año, el 2 de noviembre caerá en lunes, una fecha que, aunque no está considerada como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, la SEP lo marca como feriado.

De esta manera, al no haber clases el viernes 30 de octubre por la sesión del Consejo Técnico Escolar, los alumnos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, que abarcarán del viernes, sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y lunes 2.

Así, los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre , retomando actividades normales.

Segundo megapuente de la SEP en noviembre 2026

¡Los descansos no acaban! Los alumnos solo tendrán que esperar unos días para volver a disfrutar del segundo megapuente del mes.

La SEP confirmó que habrá otro periodo de cuatro días consecutivos de descanso, empezando por el viernes 13 de noviembre por el registro de calificaciones hasta el lunes 16, por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En la tercera semana del mes, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 17; sin embargo, los descansos no terminan ahí.