¿Hay prórroga para presentar la declaración anual 2023? El SAT responde

¡Evita multas! Como cada año, miles de contribuyentes tienen la obligación de presentar la declaración anual 2023 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de no hacerlo el fisco federal podría efectuar distintas sanciones. Si fuiste uno de los despistados, te contamos si habrá una prórroga para cumplir con este requisito.

La declaración anual 2023 es un reporte en el que los contribuyentes, ya sea personas, físicas o morales, crean un reporte detallado de todas sus operaciones contables y fiscales realizadas el año anterior. El documento forma parte de las obligaciones de todas las personas ante el SAT.

Cabe destacar que de no cumplir con este documento en tiempo y forma, los contribuyentes serán acreedores a sanciones que van desde los 1,810 pesos a los 36 mil 740 pesos. Si aún no has acatado con esta obligación a continuación te decimos cuál es el plazo límite, así como si existe una extensión del mismo.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que la fecha límite para presentar la declaración anual es hasta el 30 de abril de cada año; sin embargo, para 2023 el plazo tendrá una pequeña extensión gracias a la conmemoración del Día del Trabajo.

De acuerdo con el fisco federal, “si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vayan a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente”. De esta forma, la fecha límite será hasta el próximo 2 de mayo.

El SAT brinda horario especial de atención presencial en sus módulos y oficinas para la Declaración Anual del ejercicio 2022.#Declara2022 pic.twitter.com/qqcP7lB3G0 — SATMX (@SATMX) April 17, 2023

¿Cuándo devuelve el SAT el saldo a favor 2023?

Si ya has presentado tu declaración anual 2023 y tienes saldo a favor, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, establece que la devolución de este se efectuara dentro de un plazo de 40 días hábiles siguientes a la fecha en que se presente la solicitud de devolución correspondiente. Aunque puede variar en función de la demanda que tenga la operación.

El fisco federal indica que si el contribuyente excedes los 150 mil pesos, el proceso de devolución puede tardar varias semanas o más de 40 días, debido a que la dependencia necesitará un plazo mayor para corroborar la información.