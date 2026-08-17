Muerte de Hayden Panettiere se encuentra bajo investigación policiaca: ¿qué se sabe hasta el momento?

Este domingo 16 de agosto a través de medios internacionales como la ABC y TMZ se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en series como Malcolm el de en Medio, Scream y Kingdom Hearts, a la edad de 36 años. El hecho ha dejado conmocionados a cientos de personas que lograron conocerla por su trabajo de actuación, quienes no pueden entender la razón por la que falleció siendo aún tan joven.

De acuerdo a lo que se ha reportado a través del portal de TMZ, una fuente cercana al medio internacional declaró que la actriz habría estado sufriendo de mucho dolor de espalda durante el último año, sin dar muchos más detalles respecto a su estado de salud. Además agregaron una actualización en donde afirmaban que la policía se encontraba activamente en una investigación relacionada a la muerte de Hayden Panettiere.

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Según la información revelada hasta el momento no sería adecuado sacar ninguna conclusión respecto a la causa de muerte de la actriz, además la familia y expresamente el padre de Hayden Panettiere ha pedido que les den privacidad para poder sobrellevar de la mejor manera posible la partida de su hija. Recordemos que los Panettiere ya habían sufrido de la muerte de uno de sus hijos: Jansen Panettiere, quien murió el 19 de febrero del 2023 a causa de una cardiomegalia.

¿Hayden Panettiere tuvo hijos?

Sí, recordemos que la actriz Hayden Panettiere tuvo una hija, Kaya Evdokia, en el 2014. Muchos se han preguntado qué sucederá con ella ahora que su madre ha muerto, y tampoco hay información confirmada al respecto. Kaya Evdokia comenzó a vivir casi exclusivamente con su padre después de que Hayden sufriera una terrible depresión postparto y problemas de adicción, algo que en diferentes entrevistas la actriz recalcó que le resultaba muy doloroso.