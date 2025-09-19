Escándalos y sanciones en Hechos con Javier Alatorre: del crimen organizado a la política

Durante el noticiero de Hechos con Javier Alatorre de hoy, 18 de septiembre, se abordaron temas de política nacional, seguridad, relaciones internacionales y salud pública.

Las principales noticias incluyeron acusaciones contra legisladores y familiares de López Obrador, sanciones de Estados Unidos a políticos mexicanos, conflictos binacionales con Canadá, investigaciones por crimen organizado en el Estado de México y deficiencias graves en hospitales del IMSS-Bienestar. A continuación, un resumen de cada tema.

Legisladores y familiares de López Obrador bajo escrutinio

Legisladores de oposición exigieron que el senador Adán Augusto López y el expresidente Andrés Manuel López Obrador enfrenten a la justicia por supuestos vínculos con el líder del grupo criminal La Barredora.

La oposición también pidió investigar a los hijos del expresidente por posibles actos relacionados con tráfico de combustible. Se señaló que resulta sospechoso que los hijos de López Obrador hayan negado haber promovido amparos para protegerse legalmente.

Controversia por amparos de los hijos del expresidente López Obrador

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith MacDonald desmintió haber representado a los hijos de López Obrador en un amparo relacionado con presuntas redes de huachicol fiscal.

Rodríguez denunció robo de identidad, la segunda ocasión en que su nombre ha sido usado de manera fraudulenta para fines legales de alto perfil.

Claudia Sheinbaum defiende a Andy López Beltrán

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino para defender públicamente a los hijos de López Obrador, calificando las acusaciones como campaña de calumnias y cuestionando la veracidad de los amparos presentados.

Presidenta convertida en defensora de oficio...



Claudia Sheinbaum ya tendría una nueva preocupación: la de defender causas ajenas.



En este caso fue por los amparos que tramitaron los hijos del expresidente López Obrador. De inmediato tomó el asunto como propio y no dio crédito,… pic.twitter.com/AMczSjpRCW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2025

Sanciones del Departamento del Tesoro de EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete personas y quince empresas vinculadas al grupo criminal La Mayiza, entre ellas la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, acusada de facilitar contrabando de drogas y corrupción durante su gestión como alcaldesa de Rosarito, Baja California.

Relaciones México-Canadá en materia minera

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo un encuentro con Claudia Sheinbaum para tratar temas sensibles de la minería en México. Se destacó que las regulaciones durante el gobierno de López Obrador afectaron a 123 empresas canadienses, que representan el 70 % de la actividad minera en el país. Sheinbaum reiteró la importancia del cumplimiento de normas ambientales y legales por parte de las mineras.

Canadá también tiene cuentas pendientes con México...



Durante la visita del Primer Ministro a nuestro país, fueron dos los temas que resultaron especialmente sensibles, uno de ellos es que durante el gobierno de #AMLO las relaciones con empresas mineras llegaron a su nivel más… pic.twitter.com/j6KFx6Z43L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2025

Investigación de crimen organizado en el Estado de México

Guillermo “Memo” Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos del Estado de México (USON), está bajo investigación por extorsión, secuestro exprés, despojo de predios y cobro de piso a transportistas y piperos. Esta organización mantiene vínculos con la Chokiza, cuyo líder permanece preso en el Altiplano.

Guillermo Fragoso Báez alías "El Memo", líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), es señalado por #extorsión a transportistas, despojo y #secuestro exprés en el #Edomex



Víctimas reportan amenazas, mientras gremios de gas y agua denuncian cobros de piso.… pic.twitter.com/23PVTwZ6i9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2025

Deficiencias en hospitales del IMSS-Bienestar

Se reportaron condiciones deplorables e antihigiénicas en hospitales del IMSS-Bienestar, especialmente en Sahuayo, Michoacán. La falta de infraestructura y sanitización pone en riesgo la salud de los pacientes y favorece la propagación de enfermedades en lugar de su tratamiento.