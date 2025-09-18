Durante la conferencia mañanera de este jueves, Claudia Sheinbaum salió en defensa de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras cuestionamientos sobre supuestos amparos. La presidenta calificó las acusaciones como una campaña política de desprestigio y aseguró que un abogado ya negó haber presentado esos recursos legales. Además, exigió transparencia sobre quiénes están detrás de estas acusaciones y lamentó la constante desinformación de medios y opositores.

Claudia Sheinbaum responde a acusaciones contra hijos de López Obrador

En la conferencia matutina de este 18 de septiembre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció con firmeza al abordar el tema de un supuesto amparo tramitado a nombre de dos hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según Sheinbaum, la situación forma parte de “una campaña de calumnias” y enfatizó que un abogado involucrado negó haber presentado dichos amparos. “¿Cómo es posible —imagínense esto— que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué?”, cuestionó la presidenta.

Defensa pública ante ataques políticos

En su discurso, Sheinbaum amplió su defensa: “¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien, a su nombre, ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente, la calumnia, desacreditar; es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente y sus hijos”. La mandataria responsabilizó a medios y partidos de oposición por fomentar este tipo de desinformación que busca erosionar su imagen y la de sus allegados.

Cuando un reportero insistió en el tema, Sheinbaum insistió en que las implicaciones legales deben resolverse en tribunales: “Tendrán que también hacerse por la vía legal, y a estos jueces notificar. Ahora ellos tienen que ir a decir: ’No, mire, fíjese que yo no presenté el amparo; por favor, retírelo’”.

Finalmente, la presidenta cerró el asunto señalando que estas campañas son objetos recurrentes en las conferencias matutinas, y remarcó que “es parte de la campaña de los medios y partidos de oposición”.