Detrás de la tragedia del Interoceánico: Señalan contratos y “amiguismos” de Bobby López Beltrán

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, que cobró la vida de más de una decena de personas, ha dejado de ser visto solo como un accidente para convertirse en el epicentro de un escándalo político y empresarial.

Detrás de esta tragedia hay señalamientos de contratos millonarios y “amiguismos” que implican a Bobby López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de un tren manejado por el gobierno y supervisado por el propio hijo del exmandatario. Fue en 2022 cuando el entonces presidente López Obrador confirmó que el Tren Interoceánico sería operado directamente por el Estado.

“El proyecto del Istmo va a ser manejado por la Secretaría de Marina, estamos hablando de cerca de mil 500 kilómetros de vías férreas...”, aseguró en aquel entonces.

🚨 Tren Interoceánico bajo la lupa



En 2022, AMLO confirmó que el proyecto sería operado por el gobierno y la Marina.



Dos años después, reveló que su hijo Gonzalo “Bobby” López supervisaba la obra.



Llamadas exhiben un negocio millonario del balasto con amigos, sin bitácoras… pic.twitter.com/8HD9B00r71 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

Gonzalo, hijo de AMLO, supervisaba el Tren Interoceánico

Dos años después, el propio López Obrador reveló que su hijo Gonzalo supervisaba la megaobra :

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno”, declaró el 5 de julio de 2024.

Pero lo que no dijo López Obrador es que su hijo Gonzalo, mejor conocido como “Bobby”, presuntamente dio el millonario negocio de las piedras —necesarias para la estabilidad del tren— a su amigo Amílcar Olán, quien según versiones periodísticas mantiene una asociación con su hermano Andy López.

El negocio fue confirmado en una llamada filtrada de Amílcar Olán:

“Bobby me dijo que nos van a dar un frente de unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos porque yo soy el que va a meter todo el dinero... me preguntó ‘Oye Tigre, ¿tú tienes el triturador y todo?’ y ya le dije que obviamente sí".

Ya con la mina, se dedicaron a generar el balasto para esa obra emblemática del gobierno de López Obrador. En las grabaciones, Olán se jacta de su posición: “Como ya vieron que somos la fábrica más grande del país en trituración, ahí andan jodiéndonos”.

Amílcar Olán presumió una y otra vez el apoyo de Bobby López y sugirió reuniones con el Capitán de Navío Alan Tarsicio Cruz, quien dirigió ese ferrocarril .

“Bobby es el que me metió en este desmadre… Sí, él te lo acomoda porque te lo acomoda. Se va a necesitar un verguero... Ahora sí que como fui ya con los meros meros, ya tú sabes quiénes, les dije ‘fíjate que traigo estos temas’, ya yo cumplí con lo que me pidieron”, se escucha en los audios.

La labor de Bobby López y sus amigos en esta obra no se puede revisar, ya que las oficinas encargadas no tienen bitácoras de las reuniones y decisiones que tomó. Lo que sí está documentado, lamentablemente, es que el tren descarriló y mató a más de una decena de personas.

