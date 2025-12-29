Tragedia anunciada: Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca se veía venir por esta razón

El descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo dejó un saldo devastador en Oaxaca, sino que también abrió el debate sobre una obra que prometía lujo y desarrollo, pero cuyos vagones ya son obsoletos en otros países.

Lo que en Reino Unido o Estados Unidos se retiró por antigüedad y por peligrosos, en México fue presentado como una obra emblemática, que acabó con la vida de 13 personas, entre ellas 2 menores.

Razones por la que el Tren Interoceánico representa riesgos según expertos

En octubre de 2023 ya se había advertido sobre los peligros de introducir trenes de alta velocidad usados en líneas no diseñadas para ellos.

El ingeniero ferroviario británico Gareth Dennis publicó un video donde se veía el tren con la matrícula “FIT 3008” circulando por la línea “K”, que atraviesa Oaxaca y Chiapas.

Dennis alertó que se trataba de un tren HST de segunda mano, diseñado originalmente para vías y señalización de alta calidad en el Reino Unido, pero que ahora circulaba sobre vías en mal estado, sin señalización adecuada y compartiendo ruta con trenes de carga.

“No puedo expresar hasta qué punto el funcionamiento del HST en esta línea va a acabar en un desastre… es un tren de juguete hecho de fibra de vidrio”, aseguró el experto.

Expertos internacionales ya habían advertido riesgos en el #TrenInteroceánico.



El ingeniero ferroviario británico Gareth Dennis alertó en 2023 que los trenes HST usados, comprados en Reino Unido, eran obsoletos y operarían sobre vías en mal estado.



pic.twitter.com/w9b4HpzWel — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

Trenes HST: alta velocidad en vías que no están diseñadas para el mismo uso

Los trenes de clase 43 “HST” fueron introducidos entre 1976 y 1982 en Reino Unido. Durante la última década, gran parte de esta flota fue retirada y reemplazada por modelos más modernos, mientras que los trenes restantes en servicio en Escocia están programados para salir del mercado en un par de años.

Sin embargo, México adquirió varios de estos trenes obsoletos y también los envió a otros países, como Nigeria. Prácticamente, lo que en Europa se considera antiguo, aquí se vendió como una inversión en infraestructura y lujo para el transporte de pasajeros.

Sumado a esto, el Tren Interoceánico también incorporó vagones con cúpula “Stampede Pass” provenientes del ferrocarril escénico de Maryland, Estados Unidos, construidos inicialmente en 1954 para el tren de pasajeros “North Coast Limited”, que recorría Chicago, Seattle y Portland.

Además, se adquirieron vagones Amfleet de los años 70, que fueron parte del tren involucrado en el accidente de Oaxaca.

En países desarrollados, estos modelos ya no se usan; pero en México, se promocionaron como parte de una experiencia de lujo para pasajeros. Experiencia que hoy dejó un centenar de heridos.

La Auditoría Superior de la Federación reveló anomalías por más de 33 millones de pesos en la modernización del tren del Istmo.



En la Línea Z del #TrenInteroceánico, donde ocurrió el accidente en #Oaxaca, se colocaron rieles de menor grosor al reportado.



pic.twitter.com/6U6qoEIIsM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

Fiscalía investiga causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Tras la tragedia, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente. Sin embargo, las advertencias internacionales también deberían ser contempladas como parte de la investigación.

Más allá de cualquier crítica, no se trata de desprestigiar las obras de la 4T, sino de recordar que este tipo de proyectos pone en riesgo la vida de pasajeros, que solo buscan llegar a casa sanas y salvas.

Lo mínimo que merecen en este momento es justicia y respeto por las vidas perdidas, dejando de lado cualquier favoritismo.

