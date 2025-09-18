“Narcosenador”: PRI apunta a Adán Augusto López por corrupción y vínculos criminales

En un nuevo episodio de confrontación política en el Senado, la bancada del PRI denunció que Morena retiró a sus legisladores de la Comisión de Marina, lo que el partido tricolor calificó como una represalia directa por haber señalado redes de corrupción y vínculos con el crimen organizado dentro del aparato estatal.

Moreno acusa a Adán Augusto López de proteger cárteles

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, acusó al coordinador morenista Adán Augusto López de actuar como un “narcosenador”, afirmando que habría protegido a cárteles durante su paso por la gubernatura de Tabasco y su gestión en la Secretaría de Gobernación.

Según Moreno, la decisión de remover al PRI de la Comisión forma parte de una estrategia oficialista para silenciar denuncias, blindar acuerdos con grupos criminales y someter al Senado a la voluntad del Ejecutivo federal.

“Nos quitan la Comisión porque hemos señalado ejecuciones ordenadas desde la Marina, lavado de dinero desde la Oficina de la Presidencia y el desfalco nacional vía huachicol y extorsión”, declaró Moreno, enfatizando que las acusaciones del PRI no se limitan a actos aislados, sino que buscan exponer un patrón de corrupción en distintas instancias del Estado.

Los señalamientos que hemos hecho contra MORENA no son ocurrencias, son hechos sustentados en información veraz y precisa.



PRI denuncia supuestos vinculos entre gobierno y narco

En respuesta a esta situación, la bancada del PRI anunció la promoción de una campaña internacional para denunciar los supuestos vínculos entre el gobierno y organizaciones criminales en foros multilaterales y ante gobiernos extranjeros.

“Nos quitaron la Comisión de Marina, pero no nos van a callar. Vamos a seguir en defensa de la Constitución, la democracia y la seguridad de los mexicanos”, concluyó el líder tricolor.

Propuesta para declarar “narcoterroristas” a los cárteles

Paralelamente, Moreno adelantó que el PRI presentó una iniciativa en el Senado para que cárteles del narcotráfico sean reconocidos oficialmente como organizaciones “narcoterroristas”.

Según el senador, esta medida no responde a intereses partidistas, sino a criterios de seguridad nacional, y busca ofrecer certeza jurídica y política a socios comerciales de México, incluyendo a Estados Unidos.