Reforma al Código Fiscal 2026 en CDMX: gobierno calculará cuánto debió pagar de impuestos una persona

Con la abrumadora mayoría de Morena, se aprobó reformar el Código Fiscal 2026 en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX). Hoy, la oposición advierte que estos cambios podrían abrir la puerta al terrorismo fiscal contra los capitalinos.

“Lo que se reformó fue, principalmente, detectamos en los artículos 73, 76 y 77 del Código Fiscal una disposición que habla sobre determinación presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que el propio gobierno puede determinar si pagaste bien o no pagaste bien tus impuestos”, señaló Diego Garrido, diputado del PAN en la Ciudad de México.

¿De qué va la reforma al Código Fiscal 2026?

La reforma introduce y amplía la figura de la determinación presuntiva, que permite a la autoridad del gobierno de la Ciudad calcular cuánto cree que un ciudadano debió pagar de impuestos, aun cuando haya cumplido ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Ellos dirán que no importa lo que tú declares, lo que tú pagues de impuestos; ellos van a determinar presuntivamente cuánto es lo que tú tengas que pagar y esto es terrorismo fiscal”, añadió el legislador panista.

Advierten mayor presión a los contribuyentes

El PAN advierte que esta facultad puede derivar en inscripciones a padrones fiscales, plazos cortos para defenderse y mayor presión sobre los contribuyentes.

“Y si ellos determinan que presuntivamente no estás pagando lo debido, te meten a un padrón, te criminalizan, te meten a padrones fiscales y no te dan oportunidad de poderte defender. Te dan solo 15 días para poder establecer algún contacto”, dijo.

Especialistas advierten que, además, la reforma podría permitir al gobierno capitalino acceder a información detallada de los contribuyentes capitalinos y utilizarse para muchos fines.

“O que tengan propiedades en la Ciudad de México: van a poder saber dónde vives y, por ejemplo, si tienes una casa, saber cuánto estás teniendo de ingresos en esa casa; si tienes un negocio, ahí pueden saber cuántos ingresos estás teniendo en tu negocio”, explicó Arturo Herrera, economista.

Para la oposición, en esta reforma no hay detalles y nada está claro, por lo que advierten que esto abre la puerta a la inquisición hacendaria.