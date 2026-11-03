¿Cuántos años tendrá si sale? Esta es la sentencia que implora el hermano de “El Mencho” en EU

Antonio Oseguera Cervantes, hermano del extinto líder y fundado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", solicitó a Estados Unidos estar solo unos años en prisión.

"Tony Montana", de 68 años, como es conocido el hermano de "El Señor de los Gallos", a quien abatieron el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, expuso las razones para solo estar cierto tiempo preso.

Arde el país y cae una era del narco: La historia de “El Mencho”, el fundador del CJNG

¿Por qué fue detenido el hermano de "El Mencho"?

El 20 de diciembre de 2022, el Ejército detuvo a Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", pues era señalado de tener participación dentro del CJNG al estar detrás del lavado de dinero del cártel.

Lo capturaron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, a 25 kilómetro de Guadalajara. Al momento de su arresto, le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, un paquete con posible cocaína y dos vehículos.

Era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades, coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos y era considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto integrante del CJNG y encargado de las actividades de lavado de dinero y narcotráfico internacional.

¿Cuántos años de cárcel quiere pasar "Tony Monatan" el hermano de "El Mencho"?

"Tony Montana" fue detenido en 1996 al ser acusado por conspiración para distribuir heroína y lo deportaron a México, donde fue puesto en libertad.

En 2015, fue detenido de nuevo en un retén en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ahora por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero quedó libre de nuevo porque se violó su debido proceso.

Fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 y ahora Antonio Oseguera Cervantes busca que solo le den una sentencia de 20 años de prisión, debido a que padece problemas de salud que limitan su esperanza de vida.

Lo anterior de acuerdo con un documento presentado este martes 3 de noviembre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia que fue dado a conocer por el periodista Keegan Hmailton.

"Casi no existe posibilidad de que sobreviva a una pena de prisión de 30 años. Es altamente cuestionable si siquiera lograría cumplir los 20 años recomendados por el Servicio de Libertad Probatoria de Estados Unidos", se lee en el documento.

Court docs filed today for El Mencho's brother, Antonio Oseguera Cervantes aka "Tony Montana," offer new details about their early life and the CJNG. They grew up poor in Michoacán, came to the US and lived in California for years before returning to MX and forming the cartel. https://t.co/xP4sMVYc05 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) November 3, 2026

"Tony Montana" saldría de la cárcel a esta edad

En el documento presentado por la defensa del "Tony Montana" se indica que en caso de ser sentenciado a la pena solicitada de 20 años, el hermano de "El Mencho" probablemente cumplirá unos 15 años más y tendrá más de 80 años cuando sea liberado y será deportado a México.

Incluso, aseguró su defensa, en caso de que "Tony Montana" salga de la cárcel no volverá al crimen organizado.

"Asumiendo que aún esté con vida, el señor Oseguera no representará ninguna amenaza en ese momento para volver a involucrarse en actividades delictivas. Su condición actual continuará y esta impedirá cualquier regreso a los negocios ilícitos", externó la defensa del narcotraficante.