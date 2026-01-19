Hernán Bermúdez podría convertirse en testigo protegido y enterrar años de corrupción en Tabasco

A cuatro meses de su detención, el silencio de Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se ha convertido en un atraso para la justicia de México.

Acusado de encabezar la organización criminal conocida como La Barredora, el exfuncionario no ha emitido una sola declaración pública.

En Tabasco, su silencio no es casual, sino estratégico. Esto con el fin de limpiar el camino para su presunta red criminal.

Desde las sombras: el modus operandi de Hernán Bermúdez Requena

Bermúdez fue uno de los hombres de mayor confianza del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Durante su gestión como secretario de Seguridad, acumuló poder, control operativo y cercanía política. Hoy, su caída amenaza con arrastrar a una red mucho más amplia.

Para organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción , el caso no puede analizarse solo como el de un exfuncionario detenido, sino como el posible eslabón de una estructura de corrupción, tráfico de influencias y protección institucional.

“No solamente es que haya una conexión entre Adán Augusto y López Obrador a nivel personal, sino que se convirtió en una persona muy poderosa alrededor del cual fluían recursos tanto para el movimiento como para las acciones ilegales” narró Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción.

Testigo protegido: ¿la carta bajo la manga?

En Tabasco circula con fuerza la versión de que Bermúdez podría convertirse en testigo colaborador. Esto le permitiría reducir su condena a cambio de información relevante para las investigaciones.

De concretarse, el exsecretario de Seguridad podría evitar ser juzgado no solo como presunto criminal, sino como exfuncionario que habría utilizado su cargo para delinquir, lo cual cambiaría por completo el alcance del proceso judicial.

Uno de los elementos más sensibles del caso es que algunos testigos colaboradores ya habrían mencionado que Adán Augusto López estaba enterado de las operaciones, según declaraciones retomadas en la misma averiguación ministerial.

Pacto de silencio rodea a Hernán Bermúdez Requena rumbo a audiencia clave

El silencio que garantiza impunidad

Para analistas, el mayor problema no es solo lo que Bermúdez pueda decir, sino lo que hasta ahora no ha dicho. Su silencio protege, directa o indirectamente, a toda una red de exfuncionarios, operadores políticos y estructuras de poder.

En un contexto donde varios de sus subordinados ya solicitaron acogerse a la figura de testigo colaborador, como el caso de Carlos Tomás Díaz, alias “El Licenciado Tomasín”, la presión sobre Bermúdez crece.

Cuatro meses después de su ingreso al penal del Altiplano, Hernán Bermúdez sigue sin hablar. Y mientras guarda silencio, el país observa cómo poco a poco se olvida uno de los casos de corrupción que envuelve a partidarios de Morena.