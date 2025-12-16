Pacto de silencio rodea a Hernán Bermúdez Requena rumbo a audiencia clave

El caso de Hernán Bermúdez Requena se encamina a una audiencia clave en Tabasco, pero las expectativas de que el proceso alcance a otros actores políticos parecen diluirse antes de que ocurra la comparecencia.

Periodistas locales anticipan que el exfuncionario llegará con ventajas legales que limitarían los cargos más graves en su contra y reforzarían la idea de un pacto de silencio.

A días de la diligencia programada, el escenario que se perfila es el de un proceso contenido, en el que, advierten, el expediente podría cerrarse sin tocar a figuras de mayor peso político.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena y por qué lo ligan a “La Barredora”?

Hernán Bermúdez Requena es señalado por autoridades y analistas como un personaje clave en una red de robo de combustible y corrupción conocida como “La Barredora”, además de otros delitos que presuntamente se habrían cometido durante su paso por el servicio público en Tabasco.

Bermúdez fue colaborador cercano del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López , una relación que, de acuerdo con periodistas locales, sería determinante en la forma en que se ha desarrollado el caso.

Periodistas advierten que el caso podría quedarse solo en Hernán Bermúdez Requena

El periodista tabasqueño Rodulfo Reyes ha señalado que, en el terreno político, todo estaría dispuesto para que el caso de La Barredora se concentre únicamente en Hernán Bermúdez Requena .

Según su análisis, no se observan señales de que la investigación vaya a escalar hacia otros actores, pese a los señalamientos públicos y a la relevancia política del entorno en el que se habría operado la red.

🚨🕳️ El silencio que protege al poder



El arresto de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en #Tabasco, no ha cambiado nada.



Hasta ahora, Bermúdez se ha negado a hablar y especialistas advierten que su silencio no es casual, sino una medida… pic.twitter.com/IsmQTvvdnI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025

Descartan que Bermúdez Requena declare contra Adán Augusto López

De cara a la audiencia programada para el próximo 23 de diciembre ante la Fiscalía de Tabasco , periodistas locales descartan que Hernán Bermúdez Requena vaya a declarar en contra de Adán Augusto López.

De acuerdo con estos análisis, Bermúdez Requena comparecería vía Zoom desde el penal del Altiplano y su estrategia estaría orientada a evitar que el nombre del exsecretario de Gobernación sea mencionado durante la diligencia.

Rodulfo Reyes ha advertido que la principal fortaleza legal y política de Bermúdez Requena seguiría siendo su relación con Adán Augusto López , lo que, a su juicio, representaría la única vía que le quedaría para buscar su libertad en un plazo no muy lejano.

Amparo definitivo evitaría los cargos más graves contra Hernán Bermúdez Requena

Uno de los elementos centrales del escenario previo a la audiencia es que la defensa de Hernán Bermúdez Requena cuenta con un amparo definitivo que impediría que sea acusado por delincuencia organizada.

Este delito es considerado uno de los más graves, al estar relacionado con su desempeño como funcionario público y con su presunta posición como jefe de “La Barredora” .

Rodulfo Reyes ha señalado que, si la fiscalía no logra acreditar que Bermúdez Requena encabezó formalmente el grupo criminal, la defensa podría abrir la puerta para desbaratar el caso en el futuro y buscar su liberación en pocos años.

Se diluiría la expectativa de justicia en Tabasco

Al inicio del proceso, parte de la sociedad tabasqueña consideró que el caso podría representar una oportunidad para que se investigara a fondo la presunta red de corrupción y robo de combustible ligada a Hernán Bermúdez Requena y a su entorno político.

Sin embargo, con el amparo definitivo y ante la falta de indicios de que la investigación alcance a otros actores, la expectativa de justicia podría debilitarse incluso antes de que se realice la audiencia.

Rodulfo Reyes ha sostenido que este recurso legal refuerza la percepción de que Bermúdez Requena no enfrentaría el proceso solo y que no habría sido abandonado por sus antiguos aliados.