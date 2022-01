Covid-19 y paro de maestros afectan a 700 mil estudiantes en Hidalgo

Más de 700 mil estudiantes no han regresado a clases y los padres de familia en Hidalgo exigen que reinicien las actividades, pues los alumnos vienen de un importante rezago educativo producto de la inactividad por la pandemia de Covid-19, el cual se agrava por el paro indefinido de los maestros de la entidad.

Los padres se quejan de que los niños no han podido regresar a clases presenciales porque además, las clases virtuales fueron parciales.

Consideran que las condiciones de aprovechamiento académico no han sido las mejores, además de que los maestros están en paro desde el pasado 3 de enero.

¿Qué exigen los maestros en paro?

En Hidalgo, son más de 44 mil maestros en paro y su exigencia es el pago a jubilados y homologados; a más de 14 mil les deben prestaciones de un bono y la segunda parte, en aguinaldo.

Sin embargo, las autoridades educativas han explicado que ellos no son responsables de que no se les pague, sino que no se les ha administrado el recurso federal para cumplir con estas responsabilidades.

“Los niños porque no reciben clases en línea ahorita y ellos si están siendo afectados, ellos ya estaban contentos de haber regresado a clases en lo particular”, “Les estaban dando clases virtualmente pero como dicen que no les han pagado ya no están mandando los trabajos ni nada por internet ni nada... Bastante, van muy atrasados”, son algunos de los comentarios de padres de familia.

En Tepeji del Río apenas reiniciaron las actividades presenciales, pero para sorpresa de los padres, aparecieron mantas donde advierten de un paro indefinido, lo mismo ocurrió en los 84 municipios de Hidalgo.

Fue la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la que promovió este movimiento de protesta por la falta de pago a más de 18 mil maestros jubilados y homologados.

El secretario de Educación del estado de Hidalgo aseguró que estarían a la espera de la respuesta del gobierno federal para cubrir estas prestaciones.

“Como recordamos, el año pasado nos radicaron el recursos el 30 de diciembre y se comenzó a dispensar el 31 así que el gobierno del estado está atento y ha hecho las gestiones para que en cuanto llegue se dispense”, indicó el funcionario estatal.

En tanto, el regreso a clases se mantiene en pausa y los niños con cuadernos y dispositivos cerrados, pero con muchas lecciones pendientes.