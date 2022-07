Se derrite el hielo en Groenlandia por ola de calor

La ola de calor global que azota a Europa ya empieza a llegar a los rincones más lejanos del hemisferio norte como Groenlandia, donde los meteorólogos reportan casi 15 grados celsius, temperaturas superiores a lo normal y que alarma a los científicos por el derretimiento de hielo.

Los expertos indicaron que el hielo en Groenlandia comienza a derretirse a una tasa inusualmente alta, incluso en la zona norte del país, algo que los científicos creyeron que nunca sucedería.

El científico Rene Marsh señaló que con el hielo que se derritió en Groenlandia por la ola de calor entre el 15 y el 17 de julio se podrían llenar dos millones de 400 mil albercas olímpicas, que tienen una media de 50 metros de largo por 25 de ancho.

Asimismo, alertó que lo que pasa en estos lugares remotos, pronto se sentirán en comunidades al otro lado del mundo.

Se derrite el hielo en Groenlandia

El experto indicó que en el noroeste de Groenlandia el agua está perfectamente quieta y el hielo permanece en su lugar, pero en los charcos y en los icebergs comienza a notarse una transformación ocasionada por la ola de calor.

Reuters

Marsh señaló que el hielo se derrite rápido en Groenlandia debido a la ola de calor que provoca temperaturas excepcionalmente cálidas en el país. Además, de acuerdo con CNN, la temperatura en el lugar superó casi diez grados más de lo normal.

“Son días como hoy, lo suficientemente cálidos como para usar mangas cortas, cerca de 15 grados en Groenlandia. Es un día de mucho derretimiento cuando hace un calor tan inusual y también es muy preocupante para los científicos”, señaló Rene.

En tanto, otra experta de nombre Kutalmis Saylam dijo sentirse preocupada ya que pueden pasear por Groenlandia en camisa, sin utilizar abrigos, algo que es realmente inusual en el país.

“Definitivamente me preocupa. Estamos en la latitud 67 aquí en la cima del mundo y el Polo Norte y pudimos ayer especialmente, no hoy, pero ayer pudimos pasearnos con nuestras camisetas que realmente no se esperaba”

Los especialistas añadieron que antes del calentamiento global las temperaturas de 0 grados Celsius en esa altitud era desconocida, pues las temperaturas siempre estaban por debajo, y la ola de calor provocó temperaturas por arriba de los 0 grados causando el deshielo de alrededor de seis millones de toneladas por día.

Los investigadores dijeron que esa cantidad de derretimiento en el norte de Groenlandia es insólito y contribuirá al aumento global del nivel del mar que afecta a comunidades costeras en el otro lado del mundo.