Hijo de funcionario relata su agresión sexual a mujeres en Perú

Sebastián Palacín, hijo de Julián Palacín, actual presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Perú, contó en TikTok sobre la agresión sexual a mujeres que protagonizó junto con uno de sus amigos.

Sus declaraciones, que fueron difundidas a través de la red social TikTok, causaron gran revuelo debido a que Sebastián Palacín relató su agresión sexual a una joven ebria, al igual que uno de sus amigos quien supuestamente hizo lo mismo con otra mujer.

Sebastián Palacín Newell hijo del presidente d @IndecopiOficial (#PeruPaisdeVioladores), confiesa en sus redes, su participación en la violación grupal a 2 chicas incapaces d expresar su consentimiento debido a su estado d embriaguez. Atención a sus expresiones faciales / parte 1 pic.twitter.com/Stwqc625ZD — BADfeminist | Pussyfer 😈 (@feministaoscura) April 26, 2022

Investigan polémicas declaraciones de hijo de funcionario en Perú

Ante la situación, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar por 60 días en contra de Sebastián Palacín Newell por el presunto delito de violación sexual en perjuicio de dos mujeres aún por identificar, esto luego que el hijo de funcionario relatara el suceso a través de sus redes sociales, específicamente en TikTok.

El Ministerio Público de Perú señaló que la investigación se encuentra a cargo del Fiscal provincial José Luis Huarhua, del primer despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, exhortó a "todos los órganos de justicia a que cumplan con la debida diligencia en el proceso, resuelvan este caso y sancionen ejemplarmente".

Sebastián Palacin responde a video.. dice que es un experimento social pic.twitter.com/FDIOuMYKwk — Paola Pejoves (@Paola310) April 26, 2022

Sebastián Palacin asegura que se trató de un "experimento social"

Sebastián Palacín, quien es hijo de Julián Palacín, actual presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Perú, eliminó el video de sus polémicas declaraciones, además de que compartió en otro video en el que señaló que no se trataba de "información real", el hijo de funcionario peruano dijo que sus palabras respondían a un "experimento social".

Julián Palacín, padre de Sebastián y abogado de profesión, publicó un mensaje en Twitter donde señaló que sentía el "más profundo dolor" por todo lo que estaba aconteciendo, además de que lamentó las declaraciones efectuadas por su hijo de 25 años.

Julián Palacín, padre de Sebastián:

La falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante.

Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es. (1/2) — JULIAN PALACIN (@JulianPalacinG) April 26, 2022

Aunque las agresiones sexuales no hayan ocurrido, Sebastián Palacín podría ser juzgado por el delito de "apología" y enfrentar una pena de entre uno y cuatro años de prisión.

Lo relatado en el video está tipificado en el artículo 171 del Código Penal en Perú, como un "delito de violación de persona en estado de inconsciencia" y aunque las agresiones sexuales no hayan ocurrido, Sebastián Palacín podría ser juzgado por el delito de "apología" y enfrentar una pena de entre uno y cuatro años de prisión.