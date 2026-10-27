“Queremos de vuelta a mi papá": Hijos de campesino desaparecido en Guerrero exigen respuestas al gobierno federal; Domingo Quirino es el único que no regresó a casa

La lucha de la familia de un campesino desaparecido en la Sierra de Guerrero sigue y esta vez se dirigieron a autoridades de alto nivel. Con una cartulina en las manos donde se ve la imagen de su papá junto a las fotografías de funcionarios federales y estatales, el pequeño Víctor y sus hermanas volvieron a alzar la voz para pedir el regreso con vida de su papá, Domingo Atanasio Quirino.

El trabajador del campo fue privado de la libertad desde el pasado 24 de septiembre y hasta el momento sigue sin regresar a casa.

Esto es lo que exigieron los pequeños al gobierno.

Pequeño y sus hermanas exigen que su padre regrese a casa

Acompañado por sus hermanas, el pequeño Víctor envió un mensaje directo a quienes lo mantienen retenido y a las autoridades encargadas de la seguridad pública. “Aquí le estamos pidiendo de por favor que regresen a mi papá, Domingo Atanasio Quirino. Ya lleva meses desaparecido, porque yo, mis hermanos y mi mamá ya estamos preocupados”, dijo el niño en el video difundido en redes sociales.

#Guerrero | Una familia sigue esperando. ¿Dónde está Domingo?



Víctor y sus hermanas exigen el regreso con vida de Domingo Atanasio Quirino, desaparecido desde el 24 de septiembre.



De los ocho campesinos secuestrados en la sierra, Domingo es el único que aún no ha regresado. Su… pic.twitter.com/s7sQYhQZDC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Domingo Quirino es el único de los ocho campesinos secuestrados que no ha regresado a casa

La desaparición de Domingo Atanasio fue en un ejido de la zona serrana de Guerrero, cuando un comando armado presuntamente vinculado al grupo delictivo "La Nueva Familia Michoacana" privó de la libertad a ocho trabajadores del campo.

Aunque varios de los agricultores fueron liberados con el paso de los días, el papá de los pequeños es el único que continúa desaparecido a más de un mes de los hechos.

Pequeños exigen al gobierno federal, Omar García Harfuch y Evelyn Salgado

Ante la falta de noticias de su papá, los niños hicieron un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que intervengan en la búsqueda de Domingo.

Hijos de Domingo Atanasio van a seguir haciendo videos exigiendo su localización

Los hermanitos aseguraron que seguirán la difusión de sus mensajes en redes sociales el tiempo que sea necesario. “No nos cansaremos de echar videos hasta saber la respuesta de los tres niveles de gobierno. Queremos de vuelta a mi papá”.

Crece la preocupación por los trabajadores del campo en la Sierra de Guerrero

El caso de Domingo Atanasio refleja la situación de violencia e inseguridad que enfrentan las comunidades en la región serrana del estado, donde familias se tienen que enfrentar a la presencia de grupos criminales que incluso provocan el desplazamiento forzado de las mismas.