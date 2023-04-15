Hombre lanza billetes desde su coche después de vaciar las cuentas de su familia en Oregon

En Oregon, Estados Unidos, un hombre vació las cuentas de banco de su familia y después arrojó todos los billetes, alrededor de 200 mil dólares, desde la ventanilla de su coche para “bendecir a otros”, confirmaron las autoridades estadounidenses.

El momento generó un caos en la avenida, ya que los automovilistas se detenían en la Interestatal 5 para recoger todos los billetes que pudieran, un acto que generó una escena peligrosa ya que se pudieron suscitar choques en carambola, explicó la policía de Oregon.

Las autoridades explicaron que tras el paso del vehículo muchas personas se quedaron en la autopista peinando la zona con la esperanza de encontrar más billetes, aunque la policía estatal aseguró que ya no había nada.

|CNN

La familia pidió a las personas que tomaron los billetes, que devolvieran ese dinero y lo dejaran a las autoridades, ya que ellos “necesitan mucho ese dinero”.

¿Por qué un hombre arrojó 200 mil dólares desde su auto?

El hombre que arrojó el dinero desde la ventana de su vehículo fue identificado como Colin Davis McCarthy, de 38 años de edad, quien vació la cuenta bancaria compartida de su familia y luego arrojó cada billete desde la ventanilla de su auto.

Las autoridades de Oregon explicaron que lamentablemente la familia ya no podía hacer nada para recuperar su dinero debido a que la cuenta era compartida y “ambos tienen los mismos intereses”.

Aunque el hombre dijo que lo hizo para bendecir a otros, su acción pudo terminar en un delito, ya que los oficiales dijeron que pudieron acusarlo de alteración del orden público y peligro potencialmente imprudente, sin embargo Colin habló con los uniformados para que no lo arrestaran.