VIDEO: Rescatan a hombre de 250 kilos que vivía entre toneladas de basura

Los estragos de la pandemia por Covid-19 siguen presentes a nivel mundial, uno de ellos se dio a conocer en los recientes días cuando el equipo de bomberos de Barcelona, España, rescató a un hombre de 250 kilos que vivía entre toneladas de basura; los primeros reportes indican que no salía de su domicilio desde el 2020.

En redes sociales se dio a conocer cómo lo evacuaron, esto despertó la opinión de los usuarios, quienes se cuestionaron por qué las autoridades y los vecinos no hicieron nada durante tantos años, pues una grúa intervino para rescatar al hombre identificado como Alejandro B, quien presuntamente padece el síndrome de Diógenes, caracterizado por el abandono del autocuidado.

La historia de Alejandro B, el hombre de 250 kilos rescatado entre toneladas de basura

La historia de Alejandro B, se remonta al año 2003 cuando el servicio de sanidad lo visitó en su casa y le diagnosticaron obesidad mórbida, posteriormente le mandaron medicamento y una dieta; en 2012 nuevamente le intervinieron al empeorar su estado de salud, pero tras unos días dieron por normalizada la situación.

Pasaron ocho años, llegó la pandemia y con esto las restricciones se agudizaron, pues nadie podía salir de casa, lo que provocó que sus seres cercanos y vecinos perdieran comunicación con el hombre de 250 kilos, para el 2022 reportaron que no se le veía, por lo que llamaron a sanidad y argumentaron lo siguiente:

“No hay ningún indicio de insalubridad o mal olor, los vecinos nos alertan únicamente de que no lo ven”, puntualizaron

Tragedias humanas invisibles.



Los Bomberos del Prat han tardado 10 horas en poder rescatar a un vecino del Prat del llobregat para trasladarlo al hospital



Han tenido que reventar una pared de un bajo, para poder acceder a un hombre de 48 años con 250 kilos de peso , vivía… pic.twitter.com/xPedecFcPH — Ross (@enricross1964) May 25, 2023

Los vecinos argumentaron que, a pesar de descartar un mal estado de salud, el hombre no salía de su departamento y al entablar conversación con él únicamente respondía que estaba bien; sin embargo, el pasado jueves 25 de mayo la policía de Barcelona recibió un aviso en el que vecinos demandaban que el Alejandro B se cayó, no podía levantarse y tenía días sin comer, por lo que acudieron a su rescate; sin embargo, tuvieron que pedir apoyo extra por las condiciones en las que vivía, se estima que el rescate duró 10 horas.

¿Qué es el síndrome de Diógenes? Diagnosticado al hombre de 250 kilos en Barcelona

La comunidad científica analiza síndrome de diógenes, pues hay patrones que se repiten constantemente en los últimos años; en 1975 le llamaron así en referencia a Diógenes de Sínope, quien tenía una vida austera y sin comodidades.

Por esta razón a todas aquellas personas que habitan recluidos en sus propios hogares y no tienen mucho contacto social son reconocidas de esta manera; actualmente se da en personas mayores de 65 años aunque hay excepciones, como la del hombre de 250 kilos, quien tiene 48 años y sufría del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, mismo que se refleja en tres sintomatologías:

