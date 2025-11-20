Una mujer y sus tres niñas fueron atropelladas brutalmente en Puerto Vallarta, Jalisco. El pasado 17 de noviembre, una camioneta blanca perdió el control por exceso de velocidad y se fue directamente sobre ellas; las arrastró varios metros y, después del impacto, el conductor salió del vehículo por una ventana y escapó, dejando la unidad abandonada en el lugar; todo quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

Captan en VIDEO el momento en que una madre y sus hijas fueron atropelladas en Puerto Vallarta

Las niñas fueron arrastradas por la camioneta; una de ellas quedó prensada y otra perdió los dientes por el golpe. Familiares y la comunidad exigen localizar al responsable, que permanece prófugo, y piden que este caso, como muchos otros en el país, no quede impune.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Luis Antonio Vega, esposo de la mujer impactada y papá de las menores, explicó cómo se encuentra actualmente su familia y cuáles son las exigencias que piden a las autoridades tras este grave accidente.

“Por el momento ya están fuera de peligro, pero seguimos aquí batallando. Ahora sí que lo que pedimos es que se haga justicia porque está muy crítico el asunto y no contamos con los gastos de operación. Pedimos el apoyo para que no quede impune nuestro caso; mi esposa tiene lesiones graves y mi hija mayor también; van a tener secuelas.

“Yo pido ayuda para que se aclare esto y que él pague por esto. Mi esposa está en unos análisis para descartar las lesiones más graves que recibió; mi niña, la más grande, está fuera de peligro; las dos pequeñas sufrieron lesiones leves, pero igual no es sólo el golpe que recibieron, también el trauma y lo que se nos viene como perjudicados”, explicó Luis Antonio Vega.

Autoridades, sin avance ante el caso de madre e hijas atropelladas en Puerto Vallarta

A pesar de que el caso provocó indignación en redes sociales tras la publicación del video, hasta el momento, la familia afectada no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades; sin embargo, los mismos pobladores que claman por justicia se han encargado de apoyar a los afectados.

“No tenemos nada claro, sólo nos piden tener paciencia y que los dejemos hacer su trabajo, no nos han dado ninguna respuesta clara, no hemos sabido nada de él (señalado).

“Estamos en el Hospital Regional de Puerto Vallarta para mantener estable a mi esposa, para ayudarla con todos los golpes que tuvo. Tenemos mucha ayuda por parte de la gente en colectas”, sentenció.