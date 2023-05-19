Increíble pérdida de peso, hombre baja 72 kilos en dos años y se tomó selfie todos los días

El 17 de marzo del año 2021, es una fecha que Bishoi Khella, un hombre deportista y fundador de "mytruwood" jamás olvidará ya que para él, esa fecha se consolidó para siempre en su cabeza como su "Año Nuevo" debido a su increíble pérdida de peso.

Ese día culminó su meta de bajar de peso, un proceso que realizó en un lapso de dos años, de hecho durante todo ese tiempo Bishoi se tomó una selfie por día de su pérdida de peso.

De hecho en sus publicaciones en Instagram, él compara alfgunas fotografías de su espalda y en un principio no se nota alguna diferencia pero eso no es notorio porque en un promedio Bishoi Khella logró ganancias diarias del 0.1 %.

Para lograr su pérdida de peso, este hombre tuvo menos de 30 días libres en dos años

En dos años, este hombre que bajó 72 kilos y para lograrlo, Bishoi realizó dos entrenamientos al día, con menos de 30 días libres en total.

Además, en esos 24 meses, Bishoi leyó 10 páginas al día, prácticamente no realizó comidas en la calle y sus salidas a fiestas o a beber se redujeron prácticamente a cero.

En ese par de años, este hombre que bajó 72 kilos de peso, literalmente derramó sangre sudor y lágrimas. Se comprometió al cien por ciento con su meta y eliminó prácticamente todas las excusas además de que documentó su increible pérdida de peso, se tomó un a selfie todos los días.

Brutal transformación de un hombre que bajó 72 kilos de México

Fueron 24 meses en los que Bishoi logró su increible pérdida de peso. Cuando le preguntan si le ¿fue fácil?, él responde que no, que robablemente ha sido lo más difícil que ha hecho en su vida, sin embargo dice que todo ha valido la pena y asegura que lo volvería a hacer en caso de que tuviera que hacerlo.

Bishoi dice que ni siquiera puede empezar a describir cuánto ha cambiado su vida desde entonces. Este hombre ha perdido 72 kilos (160 libras) y actualmente tiene un 10.9% de grasa corporal.

Con la pérdida de peso, su vida dio un giro radical, él ya corrió un maratón, dejó de fumar y de vapear, además de que su frecuencia cardíaca en reposo es de 53. Él dice que las pocas veces que se perdió de un entrenamiento fue quizás cuando se le "murieron" sus audífonos.

Bishoi agrega que: "cada vez que sientes que alcanzas tu cúspide, tu límite absoluto, si solo mantienes el pie en el acelerador y empujas, siempre hay un nuevo pico esperando a que subas" y que hoy por hoy se siente súper agradecido por haber logrado su meta de pérdida de peso.