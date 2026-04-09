Trabajadores se manifiestan contra el régimen en Venezuela; exigen aumento de salario

En Venezuela, diversos grupos de trabajadores se enfrentaron con la policía del régimen después de realizar marchas en las calles de Caracas en demanda de aumentos salariales. Las manifestaciones ocurrieron este jueves 9 de abril de 2026.

Caracas bajo tensión: Trabajadores y policía se enfrentan por demandas salariales

Sindicatos y grupos estudiantiles pretendían llegar al Palacio de Miraflores, la residencia presidencial donde atiende la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, pero fueron interceptados por agentes de la policía con escudos antimotines. La trifulca comenzó cuando manifestantes trataron de pasar por una calle cerrada.

Manifestantes chocaron con la policía en Caracas.|Reuters.

Un manifestante expresó a la agencia de noticias Reuters que la policía “reprime al pueblo venezolano, es lo único que hacen, secuestran la libertad de los venezolanos”. Otros inconformes gritaban “libertad”, “democracia” y “elecciones” desde el inicio de las protestas.

El salario mínimo en Venezuela: ¿Por qué 130 bolívares no son suficientes?

El salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, aproximadamente 4.75 pesos mexicanos. Mientras que empleados públicos pueden ganar, entre bonos y otras bonificaciones, la cifra de 150 bolívares, casi 5.50 pesos mexicanos.

#ENVIVO | 🚨 Enfrentamientos en #Caracas.



Se registran enfrentamientos entre funcionarios de la PNB y manifestantes a la altura de La Candelaria, en #Caracas, donde las fuerzas de seguridad impiden el avance de la marcha hacia Miraflores.



🗣️“Vean cómo nos están reprimiendo”,… pic.twitter.com/Zs0DAXYCqZ — VPItv (@VPITV) April 9, 2026

Delcy Rodríguez anuncia "aumento responsable" para el 1 de mayo

Cabe recordar que apenas ayer miércoles 8 de abril de 2026, Delcy Rodríguez anunció “incremento responsable” al salario de los trabajadores desde el 1 de mayo, pero no detalló de cuánto será el aumento.

Rodríguez señaló que el aumento salarial tendría en cuenta el impacto de la inflación y que Venezuela continuaría "avanzando por ese camino" a medida que el país se beneficie de más recursos.

En respuesta a las manifestaciones contra el régimen, la dictadura de Venezuela convocó a marchas “por la paz”, en las mismas zonas de Caracas.

#URGENTE | Marcha de trabajadores rompió cerco policial del narcorégimen y avanzan hacia el centro de Caracas



Reporte: @johanalvarezr #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/08Eb0n6akU — Jessica Vallenilla (@la_katuar) April 9, 2026

Relaciones EE. UU. - Venezuela: La era post-Maduro y el interés petrolero

La actual mandataria venezolana pidió que Estados Unidos termine las sanciones económicas contra la nación venezolana e incluso llamó a una marcha contra dichas medidas.

Cabe recordar que las relaciones entre ambas naciones reiniciaron tras la captura y traslado de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump ha estado colaborando con Rodríguez y busca expandir la presencia estadounidense en los sectores petrolero y minero de Venezuela.

