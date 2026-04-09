Tocó la puerta, amenaza “en nombre de Alá" y desató el terror en Ohio al perseguir con cuchillo a víctima

¡De terrorr! Una escena registrada por una cámara de timbre captó el momento en que un hombre armado con un cuchillo llegó a una vivienda en Franklin Township, Ohio, tocó la puerta y lanzó una amenaza de muerte "en nombre de Alá" ; segundos después, la situación escaló cuando comenzó a perseguir a una persona que se encontraba en el lugar.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo de Pascua; el agresor, identificado posteriormente como Anthony Long, de 23 años, fue detenido horas después por autoridades locales tras el incidente que quedó grabado por una cámara de seguridad.

¡Evitan tragedia en Ohio! Hombre desató amenaza con cuchillo en el nombre de Alá

De acuerdo con las imágenes, el hombre llegó a la vivienda mientras sus habitantes dormían; primero se le observa en la entrada, donde incluso se agacha, y posteriormente se aproxima a la puerta principal, toca el timbre en repetidas ocasiones y permanece en el sitio sin recibir respuesta.

Al percatarse del movimiento, una de las personas dentro del domicilio se asomó y notó que se trataba de un desconocido; ante la falta de interacción, el individuo se retiró momentáneamente hacia su vehículo.

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Minutos después, uno de los residentes salió para confrontar al sujeto y preguntarle si estaba llamando a la puerta; en ese momento, el agresor reaccionó de forma violenta, se acercó y lanzó una amenaza directa de muerte mientras mencionaba la referencia religiosa de Alá.

Fue entonces cuando sacó un cuchillo y avanzó de manera agresiva; al percibir el riesgo, la víctima trató de alejarse rápidamente y alertó a otra persona que se encontraba llegando al domicilio, quien logró retirarse del lugar antes de ser alcanzada.

El momento quedó registrado en video y muestra la secuencia completa; desde la llegada del sujeto hasta el instante en que inicia la persecución, lo que permitió a las autoridades contar con evidencia clara de lo ocurrido.

ICYMI🚨: Knife-wielding man arrested in Ohio after threatening to kill a homeowner "in the name of Allah" — then chasing the man's daughter.



23-year-old Anthony Tyrone Jessie Long has been charged with aggravated menacing and aggravated trespassing.



He is being held on two… pic.twitter.com/5m96y8fj21 — Officer Lew (@officer_Lew) April 9, 2026

Oficiales del condado de Warren, Ohio localizan a maniaco en las calles

Horas después del incidente, el hombre fue localizado y detenido por la policía en una zona cercana; de acuerdo con los reportes, también habría protagonizado otro hecho al intentar embestir un vehículo en otra localidad.

Al momento de su arresto, se le aseguró un cuchillo que coincide con el observado en las grabaciones; fue acusado de amenazas agravadas y allanamiento de morada, y permanece bajo custodia en el condado de Warren, Ohio.