Estados Unidos anuncia registro automático para el servicio militar a partir de diciembre 2026

El gobierno de Estados Unidos automatizará el registro de ciudadanos varones para el servicio militar a partir de diciembre de 2026, eliminando el proceso manual de inscripción que ha estado vigente durante décadas para los hombres de entre 18 y 25 años.

Esta medida, ratificada por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, traslada la responsabilidad legal del individuo a la propia agencia federal mediante la integración de bases de datos gubernamentales.

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) presentó formalmente la propuesta el pasado 30 de marzo ante la Oficina de Asuntos Informativos y Regulatorios (OIRA) con el objetivo de optimizar recursos públicos, redirigiendo millones de dólares —antes destinados a campañas publicitarias de concienciación— hacia la preparación y movilización estratégica en un contexto de tensiones persistentes en el Medio Oriente.

✈️ Rescate de alto riesgo en zona hostil



Un piloto de F-15 sobrevivió 48 horas oculto en zona controlada por Irán. EU desplegó una operación masiva con 155 aeronaves para evitar una crisis de rehenes. El rescate fue exitoso, sin bajas.



Una nota de @rodrigolema96… pic.twitter.com/HxSng3hZrX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Optimización de recursos y cumplimiento legal

La transición al registro automático busca corregir la caída en el cumplimiento de la ley, que en 2024 descendió al 81%. Según la representante Chrissy Houlahan, patrocinadora de la medida, el cambio permitirá al gobierno ahorrar fondos significativos que se utilizaban para educar a quienes no se inscribían voluntariamente.

Aunque la mayoría de los estados ya vinculan el registro a la obtención de la licencia de conducir, la nueva normativa federal estandariza el proceso, eliminando riesgos legales para los jóvenes, quienes anteriormente enfrentaban sanciones que incluían la pérdida de acceso a ayuda financiera estudiantil, empleos federales y, en el caso de no ciudadanos, la negación de la ciudadanía estadounidense.

El fantasma del reclutamiento activo

A pesar de que no se ha ejecutado un reclutamiento forzoso (draft) desde la Guerra de Vietnam en 1973, la implementación de este sistema ha generado debate público debido a la situación geopolítica actual con Irán.

Aunque el proceso de paz y el alto el fuego han reducido las hostilidades inmediatas, la Casa Blanca ha mantenido una postura ambivalente. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó recientemente que, si bien el regreso del reclutamiento activo no forma parte del plan actual, el presidente Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para garantizar la seguridad nacional.

Datos clave del nuevo sistema

