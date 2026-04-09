“El que nada debe...” Dictadura de Cuba impone silencio a México sobre donaciones; teme boicots

La dictadura de Cuba, no conforme con ocultar información y reprimir a su población, ahora exige que otros gobiernos callen sobre lo que le regalan. El régimen de Miguel Díaz-Canel ahora pidió que el gobierno mexicano reserve por cinco años la información sobre la ayuda humanitaria que ha sido enviada al régimen de la isla.

¿Por qué el régimen de Díaz-Canel pidió ocultar los envíos de México?

El diario El Universal reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una “nota verbal”, donde el régimen del pupilo de los Castro asegura que la información sobre los víveres que envió el gobierno de México podría ser usada por grupos disidentes, quienes generarían boicots en Cuba.

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La cancillería emitió una respuesta a El Universal, tras una solicitud de transparencia que pedía la información sobre los cuatro cargamentos de ayuda humanitaria que han enviado a Cuba.

No obstante, la dependencia mexicana estableció que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) recibió una “nota verbal solicitando que toda la información relativa a el (sic) auxilio y las acciones de cooperación internacional que se les brinde sea totalmente reservada”, según la respuesta emitida por la SRE.

El riesgo de "boicot": El argumento de la dictadura cubana ante la cancillería

El gobierno mexicano alega que régimen de Díaz-Canel argumentó que grupos disidentes se aprovechan de la situación y distribuyen información falsa a la población, con el fin de boicotear la distribución de los víveres donados.

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“Han identificado como un latente riesgo la posibilidad de que la gobernabilidad, la paz pública y el Estado de derecho se vean comprometidos, generando caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque”, respondió la cancillería al diario mexicano.

La cancillería mexicana expresó que reservar la información por cinco años no es una falta de transparencia de información pública sino que se trata de una “estrategia de seguridad humana y de cooperación internacional”.

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De donación a negocio: ¿Terminan los víveres mexicanos en tiendas de dólares?

Cabe recordar que Azteca Noticias ya reveló que parte de los víveres que envió el gobierno mexicano terminan en tiendas controladas por la dictadura de Cuba, vendidas a precios en dólares que la mayoría de los cubanos no pueden pagar.

