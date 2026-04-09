Un adulto mayor que sufrió un asalto por parte de un joven de origen magrebí en Barcelona, España, se defendió de su agresor con un arma blanca. Lejos de que la víctima estuviera libre, las autoridades determinaron su prisión preventiva.

El caso involucra a Pepe, de 66 años de edad, quien había salido a tomar el sol en su silla de ruedas en el barrio del Bon Pastor el domingo 5 de abril de 2026, cuando un joven en patineta intentó arrancarle una cadena de oro que llevaba en el cuello. En el forcejeo, Pepe apuñaló al ladrón con una navaja pequeña que suele llevar para cortar fruta y el atracador murió por su herida, la cual impactó directo en el corazón.

Los Mossos d’Esquadra, la policía de Barcelona, detuvieron al vecino quien tuvo que pasar dos días en el hospital por su precario estado de salud, ya que padece una enfermedad pulmonar obstructiva y depende de un tanque de oxígeno para respirar y una silla de ruedas porque apenas puede caminar.

¿Por qué el juez dictó prisión provisional para un hombre de 66 años enfermo?

El Tribunal de Instancia número 8 de Barcelona dictó prisión provisional, una figura similar a la prisión preventiva, sin fianza a Pepe, debido a que es acusado del crimen de homicidio, tras haberse defendido del agresor que le intentó robar. El adulto ingresó a la prisión de Brians. Los familiares de Pepe aseguran que el juez vio “riesgo de fuga”, por lo que determinó la medida.

No obstante, vecinos de Pepe realizaron una marcha el miércoles 8 de abril de 2026 para exigir la libertad del adulto mayor, ya que consideran que sólo actúa en defensa propia y señalan que es víctima de una injusticia. Agregan que el barrio del Bon Pastor sufre de una fuerte ola de asaltos y crímenes varios.

El perfil del asaltante: antecedentes y detalles del intento de robo en patineta

El joven ladrón que murió tenía 18 años de edad, contaba con varios antecedentes por robos y nació en Argelia. Entró a España cuando era menor de edad.

