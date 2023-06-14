Hombre recibe mordida, contrajo “bacteria come carne” y casi pierde la pierna

¡De terror! Un sujeto en Estados Unidos casi pierde una pierna por una misteriosa infección bacteriana nombrada como la "enfermedad devoradora de carne", la cual contrajo al evitar una pelea familiar y recibir una mordida que terminó poniendo en riesgo su movilidad.

Médicos del hospital HCA Florida Healthcare informaron que dieron de alta a Donnie Adams, un hombre que llegó con un extraño padecimiento en su pierna izquierda. Según relató al pedir ayuda, fue mordido por otro adulto a mediados de febrero, pero no se dio cuenta del impacto y la necesidad de recibir atención de emergencia inmediatamente.

Semanas después del incidente, Donnie Adams comenzó a notar que su pierna perdía movilidad y tenía rastros de necrosis. Por esta razón, visitó la clínica donde se confirmó que las bacterias se habían extendido tan lejos y tan rápido que tuvo que ser operado de emergencia para no perder la pierna y su vida.

La enfermedad "devoradora de carne"

Fritz Brink el doctor que atendió a Adams, reveló que la pierna del hombre se encontraba comprometida hasta en un 60% cuando acudió por atención. Esto porque al señor le recetaron en otra clínica una vacuna contra el tétanos y antibióticos, que únicamente empeoraron la reacción.

Al salir del quirófano y realizar estudios, se confirmó que Donnie Adams padecía una fascitis necrosante, una infección progresiva que daña la piel, el tejido celular subcutáneo, fascia superficial y profunda que produce necrosis hística y toxicidad. Por esta razón es conocida como la enfermedad "devora carne” que, si no es tratada a tiempo, puede ser mortal.

"La fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte...Para detener la infección es importante que se haga el diagnóstico y haya pronto tratamiento con antibióticos y se opere a la brevedad", exponen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"Me siento bendecido y agradecido", narra paciente

Tras recibir el alta médica y confirmar que se encuentra libre de riesgo, Donnie contó su historia al hospital que difundió sus declaraciones, en las que afirmó estar agradecido por el cuidado que recibió durante su estancia en el HCA Florida Healthcare.

"Me siento bendecido, talentoso y agradecido", acotó Adams al mencionar que espera que su historia inspire a otros a cuidar de sus cuerpos y acudir a revisión médica antes de que sea demasiado tarde. "Donnie siempre tuvo una perspectiva positiva y su 'positividad edificante' motivó a todos los demás a su alrededor también", añadió el doctor que lo atendió.