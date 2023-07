Hombre resulta electrocutado tras operar un poste de energía en Mazatlán

Un electricista independiente que se encontraba trabajando para conectar la energía eléctrica de un salón de eventos en construcción en Mazatlán, Sinaloa recibió una descarga eléctrica mientras realizaba los labores en un poste y resultó electrocutado.

Debido a una mala maniobra al realizar los trabajos eléctricos el hombre quedó noqueado e inconsciente colgado en la parte alta del un poste de luz sobre la avenida Ejército Mexicano en Mazatlán.

A decir de los propios rescatistas, el accidente ocurrió debido a la falta de medidas de seguridad al momento de realizar las maniobras.

Fuerza Informativa Azteca

Rescatan a hombre electrocutado en Mazatlán

Al llamado de auxilio, elementos de Bomberos Mazatlán, bomberos veteranos y Protección Civil acudieron al lugar para rescatar al hombre y con ayuda de una grúa lograron bajarlo.

Al lugar también acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en apoyo de los cuerpos de rescate; sin embargo, no emitieron postura al respecto.

A pesar de la fuerte descarga, el trabajador logró sobrevivir aunque resultó herido de gravedad, pues sufrió quemaduras en todo el cuerpo debido a la descarga eléctrica según informaron los cuerpos de emergencia: “Desafortunadamente la maniobra que estaba realizando no la hizo con precaución, no la hizo con cuidado, además de que no contaba con las medidas generales de seguridad, ni con el equipo de protección general y el resultado fue que recibió una descarga eléctrica considerable”.

El negocio había pedido al hoy lesionado realizar los trabajos; sin embargo, no se solicitaron los permisos para la supervisión por parte de la (CFE), así como tampoco se aplicaron las medidas de seguridad, por lo cual el local fue clausurado por la autoridad municipal.

¿Qué le ocurre al cuerpo cuando recibe una descarga eléctrica?

El cuerpo humano conduce muy bien la electricidad, por lo que estar en contacto directo con una corriente eléctrica puede ser mortal.

Grupo Navarro

Las lesiones por estar en contacto directo con la electricidad puede ocasionar daño a la piel o a los órganos internos, tales como:



Un paro cardíaco debido al efecto eléctrico sobre el corazón

Destrucción de músculos, nervios y tejidos por la corriente que atraviesa el cuerpo

Quemaduras en el cuerpo

en el cuerpo Caerse o lesionarse después del contacto con la electricidad

Es por eso que cuando una persona entra en contacto con una fuente eléctrica es importante no tocar con las manos a la persona que recibió la descarga y llamar en seguida al servicio de emergencia.