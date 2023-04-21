Hombre muere electrocutado tras caerle un cable de alta tensión en Colombia

Un hombre motociclista murió electrocutado en la región de Neiva, Huila, Colombia, tras caerle un cable de alta tensión cuando circulaba por en el barrio La Florida, al sur de la ciudad, donde cayó una fuerte tormenta.

Medios locales indicaron que el joven fue identificado como Luis Alberto Bermúdez, de 38 años de edad, quien quedó enredado entre los cables de luz y murió de forma inmediata en medio de la avenida.

El pasado 20 de abril se registraron lluvias torrenciales en Neiva; durante la tormenta, el hombre circulaba en su moto cuando un cable cayó sobre el sujeto provocando que se electrocutara, confirmaron varios testigos.

Luis Alberto Bermúdez Vieda,motociclista electrocutado por cable de alta tensión en plena noche de lluvia registrada en la ciudad de Neiva Huila. pic.twitter.com/E9kpxl02Cn — Harry Alexander (@H75Harry) April 21, 2023

Los servicios de emergencia llegaron al lugar solo para confirmar la muerte del motociclista: “fuimos informados por la comunidad, donde desafortunadamente se reporta el accidente del motociclista que se desplazaba sobre la calle segunda con carrera treinta del barrio La Florida”, indicó el jefe de bomberos.

¿Cuándo una descarga eléctrica puede provocar la muerte?

El contacto directo con una corriente eléctrica es sumamente peligroso para cualquier persona, ya que puede provocar quemaduras graves, daños internos sobre todo en el corazón, músculo y cerebro, e incluso puede causar la muerte.

La intensidad de las descargas eléctricas se mide por la cantidad de energía que entre en el cuerpo, mientras mayor es la intensidad más daños puede provocar.

De acuerdo con la Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos, una descarga eléctrica de entre 100 y 150 miliamperios puede ocasionar la muerte de una persona.

Esta es la guía de miliamperios que puede aguantar el cuerpo humano y sus consecuencias:

