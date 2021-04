Hombre golpea y arroja aceite hirviendo a su esposa en Veracruz

En Nanchital, Veracruz, un hombre arrojó a su esposa un sartén con aceite hirviendo durante una discusión, lo que le provocó heridas graves que la mantienen hospitalizada.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en la casa del pareja en el municipio de Nanchital cuando José “S”, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, discutió con su esposa, identificada como Lizbeth “V”, a quien además de golpear le lanzó el aceite, por lo que fue llevada al hospital de Ixhuatlán del Sureste.

Los vecinos que escucharon la discusión y fueron los primeros en auxiliar Lizbeth, cuyo estado de salud es grave.

Daniel Villalobos, hermano de la víctima, dijo que José “N” está en calidad de prófugo, después de que levantaron una denuncia en su contra, por lo que pidió ayuda con información que lleve a su captura.

“Cualquier información llamar a la policía o llamar al número 7531629354, por favor, intentó matar a mi hermana está muy grave en el hospital, por favor cualquier información que tengan no duden en informar hoy por mi mañana por ustedes, si pueden publicar para que se haga viral por favor y no pase estos casos y no se deje pasar esto, se los agradecería mucho de todo corazón”.

Arrojan ácido a una mujer en Colipa, Veracruz

Este ataque contra una mujer, se suma al registrado en el municipio de Colipa, donde Reyna Zarate arrojó ácido a la nueva pareja de su ex marido, Micaela Morales en la comunidad de La Pahua.

En este caso la agresora también escapó y la víctima perdió un ojo y corre el riesgo de perder el otro. Familiares de Micaela exigen justicia y detener a la agresora.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de abril frente a la primaria José María Morelos y Pavón cuando la víctima salió de su hogar para acudir a una tienda y comprar café.

Cuando escuchó que alguien la llamó por su nombre y volteó. Pudo ver por segundos a su agresora, antes de que ésta le rociara el rostro con el líquido.