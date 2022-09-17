Hombre se lanza contra el ataúd de la Reina Isabel II

Un hombre fue detenido por las fuerzas de seguridad de la realeza este viernes luego de que intentara lanzarse contra el féretro de la Reina Isabel II durante su funeral en la Abadía en Westminster Hall.

De acuerdo con medios locales, el sujeto se encontraba en la larga fila que miles de personas hicieron este viernes para pasar unos segundos a ver el ataúd de la Reina Isabel II, de pronto se echó a correr con la intención de lanzarse hacia el féretro.

Sin embargo, el hombre no logró su cometido porque fue detenido por la fuerza de seguridad de la realeza.

🇬🇧 | Hombre detenido en Westminster Hall después de correr y tratar de lanzarse al ataúd de la reina Isabel II. pic.twitter.com/fWCmvkL7YO — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 16, 2022

Incidentes durante el funeral de la Reina Isabel II

Este no es el primer incidente que ocurre en el funeral de la Reina Isabel II. El miércoles también fue detenido un hombre acusado de agresión sexual contra dos mujeres que se encontraban en la fila para entrara a la Capilla Ardiente, donde se encuentran los restos de la monarca.

De acuerdo con medios locales, “el hombre se expuso y se acercó por detrás a dos mujeres”. La policía Metropolitana indicó que las mujeres se encontraban en la fila para ver el ataúd de la Reina Isabel II.

El incidente ocurrió en Victoria Tower Gardens, afuera de las Casas del Parlamento.

El pasado 13 de septiembre durante la procesión del féretro de la Reina Isabel II hacia la Catedral de St Giles, en Escocia, un joven de 22 años insultó al Príncipe Andrés al gritarle “Andrés asqueroso” y “viejo enfermo”.

El hombre que insultó al príncipe Andrés fue sometido por la policía de Escocia, mientras el joven se defendió asegurando que no había hecho nada malo. Posteriormente fue llevado a la cárcel.

