El hombre más pequeño del mundo será el protagonista del filme “iPhone 14"

Asfhin Ghaderzadeh es el protagonista del cortometraje "iPhone 14", este joven nació en Rojhelat, en el oeste de Irán y hace dos años fue nombrado el hombre más pequeño del mundo por Guinness World Records, reconocimiento que lo ha ayudado a encontrar diversas formas de mantener a su familia.

Este joven tiene 22 años, durante la entrevista vistió ropa tradicional kurda, el la cual habló sobre su experiencia previa en la industria del cine, "estoy muy contento de haber protagonizado una película así", dijo Ghaderzadeh.

¿De que trata "iPhone 14"?

La película "iPhone 14" tratará las dificultades que se enfrenta un hombre de baja estatura, personaje que será interpretado por Ghaderzadeh, debido a que él ha enfrentado esta problemática y como lo resuelve con el fin de mejorar su situación.

"Esta película arroja luz sobre la vida del hombre más pequeño del mundo que enfrenta algunas dificultades en su hogar y toma cartas en el asunto para resolverlas", dijo el director Mohammed Ali Mukri.

El director dijo que "esta película cuenta la historia y el carácter de esta persona. La persona recibe tres móviles iPhone 14 como regalo de Apple y agregó que, "lleva estos iPhones a casa y los vende para gastar el dinero en su madre enferma que ha perdido ambos riñones".

Ghaderzadeh describió la emoción que le brinda la nueva oportunidad de actuar, "nunca había hecho tal trabajo en el pasado" y contó que el equipo pasó una semana filmando en el pueblo de Khurkhur, Bokan, lugar de donde es, además de un día en Erbil.

¿Quién es el hombre más pequeño del mundo?

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, tiene 22 años, es de Irán, mide 65.24 centímetros de altura y nunca se cansa cuando se trata de trata de ayudar a sus seres queridos.

"Estamos encantados de ver que nuestro hijo ha mantenido un interés en las películas. A pesar de nuestros problemas financieros viviendo en un pueblo remoto, nunca dejamos de apoyarlo. Siempre hemos estado con él", dijo Ismael Qadir Zadeh, padre de Afshin.

Para asegurarse de que las medidas fueran correctas, Guinness World Records se coordinó con Afshin para que viajara hasta la oficina en Dubái, donde lo midieron tres veces en 24 horas. Por otra parte, todavía no se dio a conocer cuándo se estrenará la película.

