Hombre pierde los brazos y parte de los pies tras un piquete de pulga

En Texas, Estados Unidos, un hombre perdió los brazos y parte de los pies debido a un piquete de pulga. El sujeto llegó a urgencias con un shock séptico por lo que fue enviado a cuidados intensivos.

Michael Kohlhof, de 35 años de edad, fue picado por una pulga, pero no le prestó atención hasta que fue muy tarde. Los primeros síntomas que presentó fueron similares a los de una fuerte gripa.

Cuando perdió la sensibilidad en los dedos de los pies, decidió ir a un hospital, tras ser ingresado sufrió un shock séptico y sus órganos comenzaron a fallar rápidamente, por lo que le pusieron un ventilador, lo dializaron y le colocaron medicamento intravenosos y vasopresores para mantenerlo con vida.

Texas man loses both arms, part of his feet after a single flea bite. Michael Kohlhof 35, was rushed to a San Antonio emergency room last month after losing feeling in his toes, family initially believed to be severe flu symptoms. 🙏Going out to you Michael! pic.twitter.com/UjJko9JWtk — Sumner (@renmusb1) July 22, 2023

Debido a la gravedad de su estado los médicos lo desahuciaron y sus familiares temían que entrara en coma o tuviera muerte cerebral. Sin embargo, 11 días después se recuperó y “milagrosamente”.

Aunque a Kohlhof le retiraron el ventilador y la sedación sin aparentes consecuencias físicas, poco después, sus manos y pies comenzaron a gangrenarse por el tratamiento de vasopresores, uno de los medicamentos que le salvaron la vida.

La gangrena avanzaba tan rápido que los especialistas tomaron la decisión de cortarle hasta la mitad del antebrazo y la mitad de los pies.

¿Cuáles son las consecuencias de un piquete de pulga?

En la mayoría de los casos un piquete de pulga deja una roncha que puede causar mucha comezón; sin embargo en algunas ocasiones este puede causar un daño severo y contagiar a una persona o animal de tifus.

Los CDC explican que “cuando una pulga infectada pica a una persona o a un animal, la picadura rompe la piel y provoca una herida. Las pulgas defecan cuando se alimentan. Los excrementos pueden entrar a la herida de la picadura o a otras heridas cuando se frotan en ellas, y causar una infección”.

Los síntomas del tifus transmitido por pulgas comienzan dentro de las dos semanas posteriores al piquete de una pulga.

Los síntomas pueden de tifus por un piquete de pulga son: