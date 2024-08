Liberan a hombre que evitó robo en una fonda en Cuernavaca

Quedó en libertad el hombre que el 20 de agosto se enfrentó a balazos con dos presuntos delincuentes que intentaron cometer un robo en una fonda en Cuernavaca, Morelos.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público federal, un juez determinó que actuó en legítima defensa, pero fue procesado únicamente por la portación ilegal del arma de fuego.

Aunque ha quedado en libertad, deberá seguir enfrentando su proceso y se le impusieron medidas cautelares para asegurar su comparecencia ante la justicia.

¿Por qué fue detenido?

El martes 20 de agosto en Cuernavaca fue detenido un hombre luego de haberse enfrentado a balazos contra dos delincuentes en una fonda.

Varios comensales se encontraban comiendo dentro del establecimiento ubicado en la colonia Carolina, cuando llegaron dos sujetos armados, quienes sometieron a clientes y empleados para obligarlos a entregar sus pertenencias.

Sin embargo, uno de los comensales que portaba una pistola, la sacó para enfrentarse a balazos en contra de estos ladrones. Durante la balacera, una mujer que acompañaba al valiente hombre fue lesionada de bala, por lo que fue trasladada a un hospital.

Por su parte, los delincuentes aprovecharon el momento para escapar de la fonda. La policía llegó hasta la escena y encontró al hombre que portaba un arma de fuego.

Al pedirle sus documentos que autorizan la portación de arma, este hombre no contaba con ellos ni con el permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que rápidamente de ser un héroe pasó a ser detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Seguirá su proceso en libertad

Fue presentado ante el Ministerio Público Federal. Un día después, fue liberado. Sin embargo, va a tener que seguir enfrentando su proceso judicial, porque el portar un arma sin acreditación por parte de la Sedena es un delito.

Ahora tiene algunas medidas cautelares, como no salir del Estado, no salir del país y tiene que acudir a una firma de manera periódica. Esto, con la intención de que no escape de la justicia. Las personas que intentaron cometer el asalto, no han sido detenidas y la Fiscalía General del Estado deberá continuar con las indagatorias.